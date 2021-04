Propiedades

Ahora que se airea el asunto de la carga fiscal de los ciudadanos, manifestando unos que somos quienes menos carga impositiva tenemos comparada con la de países de nuestro entorno, frente a otros, que dicen lo contrario, nos toca hacer la declaración de la renta. No sé si nuestro sistema tributario es adecuado o no, pero hay cosas que no tienen sentido: una persona tiene una propiedad rústica que figura con un valor catastral de 3.762,25 euros, que no sé si puesta a la venta alguien pagaría eso por ella. Tan pendiente que hay que “segar amarrado” y que sólo es aprovechable para pastos. Tener su propiedad es prácticamente una pesadilla. Al hacer su declaración de la renta se observa que imputa 75,25 euros. Previamente había pagado el correspondiente impuesto de contribución rústica. Da la impresión de que exista un interés por freír a impuestos indiscriminadamente. La citada finca, cosa que ocurre con la mayoría de las rústicas rurales no explotadas de Asturias, repercute desfavorablemente en la renta del propietario, pues conlleva gastos de mantenimiento para que esté medianamente decente. Me parece que eso que hablan de la España Vaciada y la necesidad de cuidar los entornos rurales se vuelve cuento chino cuando se pueden engordar las arcas.