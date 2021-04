Un largo peregrinaje

El pasado 2 de abril “LA NUEVA ESPAÑA”, reportaje firmado por el periodista A. Illescas, recogía la visita de Ana Suárez, gerente del ERA, y Ángel García, alcalde de Siero, tras la conclusión de la obras de este centro, con la promesa de su puesta en funcionamiento después el verano. Pues bien, voy a tener la santa paciencia de relatar a los lectores nuestro peregrinaje iniciado allá por el año 1999, o sea, hace 22 años, para la mentalización de las autoridades autonómicas competentes sobre la necesidad de un establecimiento de estas características que ya entonces era necesario. Este pueblo conforma la mayor población de Siero y, por si fuera poco, en el ranking autonómico por concejos figura en el número 16. Y es que para tener inquietudes sociales no es menester pertenecer a un partido político; como tampoco contar con una buena disposición para la gestión, dicho sea de paso.

Sea como fuere, el caso es que me lié la manta a la cabeza y la primera exposición reivindicativa la formulé en la revista “El Carbayu” de 1998; donde advertía que ya entonces habitaban en Lugones más de 1.639 personas por encima de los 61 años. Y como me considero con al menos la mínima sensibilidad social, es a partir de 1999 cuando comienzo a realizar mi primera visita al entonces consejero de Servicios Sociales, Antonio del Cueto (que falleció muy joven), del Gobierno de Sergio Marqués. Por escrito y después en vivo y en directo le trasladé esta necesidad del pueblo de Lugones. Contesta negativamente el 3/6/1999, sólo tienen un proyecto de realización para el Valle del Caudal.

Nuevo intento, el 14/2/2002, la titular de dicha Consejería, agradece la sensibilidad social planteando la dotación de un establecimiento del ERA para Lugones, pero que no se incluye en el programa de su Consejería. Según “LA NUEVA ESPAÑA” del 5/5/2005, el Gobierno del Principado anuncia la construcción de dos residencias de ancianos en San Martín del Rey Aurelio y Mieres. A finales del 2006 se anuncian las obras del centro de mayores de la Pola de Siero, claro, que dicho sea de paso lleva en servicio desde el 2010. Nuestra nueva consejera, Paloma Menéndez Prado, contesta negativamente el 18/1/2012. Antes que se me olvide, debo decir que la Consejera Noemi no tuvo la delicadeza de contestar a mi escrito, por lo que hizo uso del llamado “silencio administrativo” que tanto se criticó en el pasado. Qué le vamos hacer.

Por su parte “LA NUEVA ESPAÑA”, en su edición del 8/2/2012, recoge la opinión de varios vecinos declarando la inaplazable construcción de esta residencia. Es entonces cuando el 12/7/2012 se me ocurre dirigirme por teléfono y por escrito al lugonense Guillermo Martínez, consejero de Presidencia, para que, dada su proximidad a Javier Fernández, presidente autonómico, trate de conseguir la intervención del mismo en favor de este equipamiento para Lugones. Es también el mismo día 12/7/2012, cuando escribo a la nueva consejera, Esther Díaz García, las cual descarta construir esta residencia por falta de recursos. En los medios de comunicación Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales, anuncia el 10/5/2016, que la residencia de Lugones se hará en “esta legislatura” (2015/2019). Y el caso es que no llegará a entrar en servicio hasta el otoño del presente año, lo que representa 22 años de espera desde que comenzamos esta campaña.

Quiero dejar constancia de que en los primeros años de mi incursión en esta reivindicación, una de las consejeras nos contestó: “Está previsto un proyecto de un geriátrico para el concejo de Siero pero no le puedo decir el lugar o parroquia que se ubicará. Y, yo muy agudo, le dije: no se preocupe se lo digo yo, en la Pola. Y dicho y hecho, la residencia fue inaugurada en la Villa y Corte en el 2010, bautizándola con el nombre de Valentín Palacio. La Pola tenía y tiene menos habitantes que Lugones, las estadísticas así lo demuestran, con la particularidad, además, que la villa contaba con la cobertura asistencial del asilo (146 plazas), algunas concertadas con ERA), y la residencia Parque de la Luz (44 plazas, 30 de ellas también concertadas con ERA).

Como hasta entonces no se habían pronunciado al respecto ninguno de los partidos políticos que integraban las distintas corporaciones de Siero, les dirijo un escrito el 10/7/2013 para que apoyen esta obvia necesidad a través de sus acuerdos. Con harto dolor de mi corazón, no puedo ni debo cerrar este informe sin manifestar mi profunda decepción por la falta de sensibilidad social de las corporaciones que conformaron el Ayuntamiento de Siero en los cuatro mandatos siguiente a 1999. Con la particular circunstancia de que cada vez que retomaba este asunto para dirigirme a las autoridades autonómicas, el que suscribe publicaba al respecto un comentario en LA NUEVA ESPAÑA. No se puede despreciar así la participación ciudadana de la que tanto se cacarea en las campañas electorales.