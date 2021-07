Historia accidentada de la necrópolis de Paredes

Visto que desde 1997 pasaban los años y nadie daba soluciones a aquel montículo de tierra, como figuraba a la vista del ciudadano, con fecha de 14 de marzo del 2003 envié escrito al Servicio Histórico Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del Principado, denunciando el abandono de la necrópolis unos seis años después de ser descubierta. Al tiempo dejé constancia de mi previa visita al entonces director de dicho centro comercial, don Pablo Vivancos Cerezo, quien me aseguró que no les correspondía a ellos el adecentamiento y ornamento del lugar en cuestión, sino a la Consejería de Cultura. Aprovecho para decir que en el tiempo que me ocupé de este asunto hasta que se resolvió, conocí a un segundo director de Parque Principado, Enrique Sánchez Tramón. Ante el silencio de dicho Servicio, reclamé contestación el e 14 de abril, insistiendo otra vez el mismo año. Al fin, ante el retraso injustificado de la Consejería, según reconocen, en escrito del 21/5/03, firmado por Ignacio Alonso García, me comunicaron que habían decidido abrir un expediente sancionador y requerir a la propiedad la ejecución de las correspondientes acusaciones. El caso es que se llegó a un juicio con Promodeico, la empresa promotora de Parque Principado, y el fallo fue favorable a la Consejería de Cultura.

Por fin, en el 8 de agosto del 2005, el Servicio correspondiente de la Consejería me informó por escrito de que la entidad propietaria de los terrenos estaba ejecutando las obras de un segundo proyecto de restauración, una vez abandonado otro anterior por causas desconocidas por la Consejería.

En el otoño del 2007, es decir, diez años después de descubrirla, fue cuando adquirió el escenario de la necrópolis el aspecto adecuado.

Perlas de Sabiduría: La mente del joven es muy vieja, pues se nutre de ideas ajenas, manidas: aún no ha aprendido a elaborar las propias. Por eso la mente del viejo es muy joven (Gustavo Bueno Martínez).