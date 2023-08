La fiesta de la humanidad

Mi idilio con el Xiringüelo comenzó hace ya bastantes años, cuando yo era aún una preadolescente. Fue ese un Xirin familiar, con mis tíos Betty y Moro, los de la "La columna", mi tía Lucy, mis primas y algunos amigos. Tengo que reconocer que no era muy consciente de dónde iba, pero enseguida me di cuenta de que era una fiesta muy, muy especial. Tanto me gustó que, desde entonces hasta hoy, he sido fiel al Xiringüelo. Primero, con una peña sin nombre, después con la de "El alboroto" y desde hace muchos años con los que ya son mi familia: la peña "La Garimba".

Tengo que ser sincera, realmente sí que he fallado algún año. Concretamente, dos, en 1998 y en 2001. Tengo esas fechas grabadas, porque reconozco que me dolió mucho no poder bajar al "prau de Xalcéu". Preguntaréis, por tanto, si me dolió tanto, ¿por qué no fui? La razón no es otra que esos años el Xirin coincidió con unos cursos cuya temática estaba relacionada con lo que por aquel entonces era mi otra pasión, y que más tarde se convirtió en mi profesión. Soy paleoantropóloga y me dedico al estudio de la evolución humana.

Por aquel entonces, no me podía ni imaginar que, al final, mis dos grandes pasiones, el Xiringüelo y la Paleoantropología, son realmente lo mismo. Sin saberlo, llevaba dedicándome a la evolución humana desde mi primer Xiringüelo. La primera característica en aparecer en el largo camino de la evolución humana es la bipedestación, algo tan sencillo como andar sobre nuestras dos piernas. Somos los únicos primates que lo hacemos de una forma eficiente y como forma primaria de locomoción.

Nuestro modo de caminar es tan extraordinario que algunos autores lo han definido como una actividad en la que el cuerpo se sitúa al borde de la catástrofe en cada paso, ya que no es nada fácil mantenerse erguido y en equilibrio sobre una pierna mientras la otra está en el aire. Sin embargo, lo conseguimos la mayor parte del tiempo. Incluso en condiciones que podíamos definir como adversas. Si no, ¿qué me decís de lo bien que lo hacemos en el práu de Xalcéu? A pesar de la sidra y de los sucos del prau, todos nos mantenemos en equilibrio sobre las dos piernas. Bueno, quizás en algunos casos podemos atisbar una pequeña reversión evolutiva por la que algunos individuos vuelven a la cuadrupedia.

La bipedestación, además, es un sistema de locomoción muy barato desde el punto de vista energético e ideal cuando hace calor. Nos permite caminar largas distancias incluso en las horas en las que más calor hace. Justo, lo que hacemos en el Xiringüelo: caminar y caminar entre caseta y caseta bajo un sol abrasador.

Caminar sobre dos piernas liberó nuestras manos y eso fue el inicio de un gran avance: podíamos utilizarlas para otras cosas. Solemos decir que eso permitió que empezásemos a construir herramientas, pero no me podréis negar que la mejor función que tienen unas manos libres es "escanciar sidra".

Estamos en un punto clave de nuestra historia evolutiva: podemos caminar largas distancias sobre dos piernas con unas manos libres para realizar cosas. Estaban todos los ingredientes para que nuestros antepasados se decidieran a la gran aventura de salir de África, la cuna de la humanidad. Exactamente lo mismo que ocurre en algún momento de la vida de todas las personas que tenemos una larga trayectoria xiringüelera. Durante nuestros primeros años nos limitamos a unas pocas casetas cerca de la nuestra y de gente conocida. Pero, una vez que dominamos la bipedestación en condiciones "extremas" y el escanciado de la sidra, también nos volvemos aventureros y decidimos conocer mundo, exploramos todo el prau. Y descubrimos todo un universo nuevo, mucha más gente a la que queremos "ver de cerca".

Al mismo tiempo que nuestros ancestros se aventuraron en este gran viaje, fueron ocurriendo algunas otras cosas. El cerebro aumentó de tamaño y se empezaron a desarrollar esas capacidades cognitivas que algunos denominan superiores. Entre ellas, el lenguaje. Somos los únicos que podemos hablar, somos capaces de transmitir una gran cantidad de información de forma muy eficiente. Si lo pensamos un poco, gran parte de la información que compartimos no es información trascendente. Somos una especie tremendamente social y gran parte de la información que compartimos es sobre estos aspectos. Este domingo la mayor parte de las conversaciones giraron en torno a esos pequeños detalles: ¿cómo estás? ¿qué has hecho este tiempo? ¿qué tal fulanito? ¿Y menganita? Nos pirramos por conocer la vida de nuestros congéneres. Tanto es así, que hay quién dice que somos la especie "cotilla".

Ya caminamos bien, estamos capacitados para escanciar, dominamos el lenguaje. Casi tenemos el "kit" completo de los rasgos biológicos que nos caracterizan como humanos. Pero falta uno, algo que para mí es el que más define al Xiringüelo: el pensamiento simbólico. Con pensamiento simbólico nos referimos a la capacidad de los seres humanos que nos permite crear representaciones de la realidad que van más allá de la propia experiencia. No es algo baladí, ya que este pensamiento es el origen, por ejemplo, de todas las religiones y del arte. Pero hay una vertiente que hoy nos interesa más. Gracias a esa capacidad, formamos grupos que van más allá de los lazos familiares, nos agrupamos en torno a símbolos que nos representan. Y ¿qué puede haber más simbólico que durante un día al año nos agrupemos en torno a un símbolo que es el color de la camiseta de nuestra peña?

En unos pocos minutos hemos recorrido prácticamente toda la historia evolutiva de nuestra especie. Solo nos falta una de las grandes revoluciones que ocurrió hace solo unos miles de años, durante el Neolítico. Durante este periodo los seres humanos comenzamos a domesticar plantas y animales, lo que nos permitió crear asentamientos estables, poblados. El símil aquí con el Xiringüelo vuelve a ser directo: durante una semana construimos nuestro asentamiento estable, bueno para un día, nuestro poblado Neolítico.

El Xiringüelo no solamente es la mejor y más grande fiesta de Asturias. Es algo que abarca mucho más. Realmente, es la fiesta de la humanidad. Esto me lleva a dos conclusiones. La primera: que toda universidad que se precie debería de proponer una asignatura que se denomine "El Xiringüelo y lo que nos hace humanos". La duración sería de un día: el primer domingo de agosto. Es más que suficiente para que el alumnado adquiera las competencias necesarias sobre evolución humana. La segunda y, quizás la más importante: he dicho que soy paleoantropóloga y que gran parte de mi tiempo lo dedico a desenterrar huesos y piedras. Lo que no he dicho es donde lo suelo hacer. Desde hace ya 22 años, todos los días del mes de julio los pasó en un lugar único: la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Tan único y especial es que en el año 2000 estos yacimientos fueron declarados "Patrimonio de la Humanidad" por la Unesco. La razón para ello es que en este lugar "mágico" se llevan más de 40 años realizando importantes hallazgos que han permitido a la comunidad científica internacional avanzar en el conocimiento sobre el pasado de la Humanidad. Pero ¿no hemos quedado en que si quieres saber bien qué nos hace humanos tienes que venir al Xiringüelo? ¿Por qué entonces no acabamos de hermanar esta fiesta y Atapuerca, proponiendo que el Xiringüelo sea "Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad"? Los requisitos, como he intentado exponer de forma más o menos clara, los cumple sobradamente.