Si tenemos que destacar lo que más motiva el desarrollo del inexistente programa de Los Cocidos del Camino de Santiago es sin duda alguna, la unión de los pueblos que lo promocionan, la amistad que prima en los diferentes encuentros, el conocimiento de las diferentes culturas y a todo esto, el cocido de garbanzos como ciencia común, el plato más popular y generalizado de la gastronomía española, que en Madrid se apropiaron de su capitalidad a falta de otro manjar que caracterizase el tipismo madrileño, según testimonio del periodista Juan Antonio Cabeza (Cangas de Onís 1900- Madrid 1993). Nuestra asociación sentó sus derechos peregrinos en la localidad de Potes haciendo honor al desaparecido garbanzo lebaniego, aunque según están las cosas, no nos extrañaría que se volviesen a cultivar al precio que quieran los propios labradores.

Hemos contado para testificar esta culinaria aventura sucedida en el año 2005 con el alcalde de Lalín, José Luis Crespo, y con los ordenados sabadiegueros de Noreña, y hasta el mismísimo cardenal Osoro, hoy obispo en Madrid, nos dio su bendición ante el "signum crucis". No era para menos, y a partir de aquella fecha comenzamos el recorrido por las ollas de garbanzos. El cocido no desmerece en ninguna cocina peninsular, todos iguales y todos distintos, con la aportación de algún producto característico de cada lugar que le da peculiaridad, pero no todos tuvimos a Pepe Blanco con su popular canción aumentándole su fama y estima capitalina.

Conocimos el cocido de dos sopas en la salmantina Tamames, no nos podemos olvidar del cocido de Lalín con más de medio siglo de exaltación, conocimos el de Geras de Gordón que también denominan montañés con coincidencia con el de Cantabria, y deberían ponerse de acuerdo en diferenciarlos por algo más que por las carne de chivo. Ambos tienen sobradas razones para esa denominación, pero en la plaza del Obradoiro por citar un ejemplo, no sabrían a qué situación geográfica nos referimos. Precisamente, los cántabros que lidera el doctor Gabriel Argumosa celebran ahora, a primeros de noviembre, su estelar capitulo denominado Puchero de Torrelavega.

Comimos espléndidamente la olla podrida en el Burgos de Pepín Alzaga, a dos pasos de la catedral; fenomenal el de Valencia de Don Juan y cum laude el maragato de "Cuca la Vaina" en Castrillo de los Polvazares, o el de "Prada a tope" en Cacabelos. Qué decir del antiquísimo puchero canario con el popular periodista Mario Hernández Bueno, que consiguió recuperar tan magna especialidad con verduras y hortalizas de la huerta guanche y las legumbres más cotizadas.

Nos faltan muchos cocidos por probar, uno de ellos el gitano, que va condimentado con hinojo, aunque antiguamente tenía la característica de que tenía que estar hecho su caldo con carne de gallina robada, según nos comentaba Camilo José Cela, pero esa costumbre quedó en desuso con la evolución del pueblo gitano, aunque, fieles a sus tradiciones, siguen utilizando la citada planta para darle su característico sabor y librarse de la incómoda aerofagia.

Así que nos volvemos a Potes con los Amigos del Camino de Santiago de Sariego, Siero y Noreña que están recorriendo –y no hay forma de pararlos– la Ruta de los Santuarios, por Liébana, Covadonga, Oviedo y viceversa, y para empezar, como Santo Toribio desearía, con un buen puchero de garbanzos. De tal menester y bienvenida se encargarán los miembros de la Cofradía del Vino y del Orujo de los valles de la Liébana mágica, entrañable y querida.