Turismo y Festival de la Sidra

Iniciamos estas líneas anotando que el prestigioso fotógrafo naveto José Ornia añade ahora a sus galardones anteriores la Medalla de Plata conseguida recientemente en los "New York Photography Awars", con la obra titulada "The dance of cider; art and traditión / La danza de la sidra; arte y tradición", dentro de la categoría de alimentos y bebidas de dicho certamen. Asimismo, y hablando de literatura, Mónica Franco ha publicado "Vuelta de tuerca", su última obra, que incluye siete bloques de poesías.

Luego, el domingo 5 se celebró la tradicional cabalgata de Reyes, recorriendo los Magos de Oriente el trayecto acostumbrado por la villa, siendo noticia, en esta ocasión, el hecho de que sus Majestades acudieron al mediodía a visitar el Museo de la Sidra, para conocer de primera mano "el templo de la cultura sidrera asturiana".

"Otro Dakar terminado" es lo que, después del duro trabajo realizado, pudieron decir Jaime Martínez Canteli "Parri", Raquel Peláez Fernández y Nekane Abin Bardeci, que, con su camión Mercedes 2636, 6x6 (TH-TRUCKS-TEAM) completaron satisfactoriamente el Rally Dakar 2025, alcanzando la tercera posición en la categoría de Camiones H 1. Como se recordará, el equipo participó por primera vez en la prueba el año pasado, logrando la segunda posición en la categoría de Camiones H 1, y ser tercer mejor camión del Dakar Classic 2024.

Seguimos adelante, y anotamos que el viernes l7 se celebraron las pruebas correspondientes del Cross Escolar de Nava 2025 en los terrenos de la zona deportiva, mientras en la tarde del miércoles 22 tuvo lugar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid la presentación del XLVIII Festival de la Sidra, así como su cartel anunciador, del que es autor Jaume Gubianas, de Barcelona, que estuvo presente en el acto. Y el mismo día fue el de San Antonio Abad, patrón de la capilla de Purnea, que celebró la misa en su honor el domingo 19.

Luego, el sábado 25, a mediodía, se celebró la asamblea general ordinaria de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Alfonso X el Sabio y, a continuación, la general extraordinaria sobre elecciones a Junta Directiva. No se presentó ninguna candidatura, por lo que sigue al frente de la Asociación la directiva anterior, que preside Ludivina Terenti Blanco.

Y finalizamos este resumen con música, pues la Sociedad Coral de Nava Allegro intervino, compartiendo escenario con otras tres formaciones corales, en los conciertos que la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, OSPA Participativa, bajo la dirección de Jorge Yagüe, ofreció el jueves 30 en el Teatro Jovellanos de Gijón, y el viernes 31 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, ambos con inicio a las 20.00 horas, y con un repertorio compuesto de Oberturas y coros de Ópera y Zarzuela.

En cuanto a defunciones, el 4 se produjo la de José Luis Omedo Maujo (Pepe Luis), natural de Purnea, que estaba casado con Victorina Campal Artos, con la que tuvo a Alejandra (Sandra) y a Yoana. Y el 8 finó en Coya, Piloña, Roberto Redondo Canto, a los 75 años. Nacido en La Casería, Cecea, era conocido como "el pintor de Coya", donde residía y contrajo matrimonio con Menchu Menéndez Sánchez, siendo los padres de Víctor, Nuria y David.

Después, el 10 faltó en Nava María del Carmen Montes Torga, de Priandi, que era la madre de José Ignacio y de Albina, y el 12 nos dejaba Joaquín Solares Alonso, que contaba 83 años, era vecino de La Roza y estaba casado con Berta Vega García, con la que tuvo a Andrés. Y por último, el 26 finaba Regina Rodríguez Redondo, a los 92 años. Vecina de Castañera, estaba casada con José Manuel Turrado Arboleya, y fueron sus hijos María Eugenia y Enrique Manuel.

Podemos decir, para cerrar, que el inviernu enseñó la oreya en este mes de enero, que Francis Scott Fitzgerald describió como el "lunes de los meses del año".