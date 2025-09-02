Atragantón de calor

Podemos empezar comentando que este año no fue posible la aplicación de aquel dicho que reza "primer día de agosto, primer día de invierno", porque justamente comenzó el mes con temperaturas casi siempre superiores a los treinta grados, y de ahí para arriba, tónica que se mantuvo sin variación a lo largo de la primera quincena (lo que me trajo el recuerdo de "El largo y cálido verano", aquella vieja película que interpretaban Paul Newman y Joanne Woodward, porque lo de largo puede ser opinable, pero cálido lo fue, sin discusión); y llegaron a continuación los incendios, que los hubo y bien importantes, y fueron los protagonistas durante varios días. Luego, la segunda mitad del mes fue de tiempo seco, pero las temperaturas se moderaron notablemente, volviendo a una cierta normalidad.

En el apartado festivo anotamos que el domingo 16 el pueblo de Cesa se reunió para honrar a San Roque con misa solemne, procesión, subasta del ramu y parrillada campestre, y que los días 22, 23 y 24 tuvieron lugar en la villa naveta las fiestas de San Bartolomé, con un nutrido y variado programa. Así, el viernes 22 por la tarde hubo teatro infantil, y después se disputó el III Maratón de Tute y Parchís; el sábado 23, por la mañana, se montó el III Mercadillo de segunda mano y se conoció el resultado del primer Concurso de Tortillas, y el domingo 24 al mediodía hubo misa solemne, con procesión, en la que, según costumbre, los futbolistas del Club Europa portaron la imagen del Santo, a la que siguió la puya ´l ramu.

Después, por la tarde, se disputó el Torneo de Fútbol San Bartolomé, III Memorial Licesio Díaz "Cesi", entre el Club Europa y el Club Siero, resultando vencedor el conjunto poleso; María de los Ángeles Loredo Alonso, "Gela", recibió el Premio San Bartolomé 2025; se repartió el bollu y tuvo lugar la merienda de San Bartolomín. Cabe igualmente decir que tanto en la tarde noche del sábado como del domingo hubo actividades musicales en diversos formatos, y que el buen tiempo acompañó durante los tres días de fiesta, y añadir que el sábado 30 se disputó la prueba ciclista Memorial Jairo García, y el domingo 31 el pueblo de Paraes honró a la Virgen del Carmen, que preside su capilla.

En lo concerniente a defunciones, anotamos la primera el día 3, cuando faltó María del Carmen Martínez Rodríguez, que contaba 103 años y era viuda de Faustino Canga García, con el que tuvo a Faustino (+), José Manuel, María del Carmen, Jesús (+) y Alfonso. Y añadimos, al respecto, que la familia Canga-Martínez, con casa en La Venta, veranea en Cecea desde tiempos antiguos. Luego, el 6 nos dejó María Blanco Pérez, "Marujina", que tenía 82 años y era viuda de Jesús El Sastre, con el que regentó durante unos años la sidrería Villa de Nava, siendo sus descendientes Susy, Mara, Ana, Tito y María. Y el 10 lo hizo el joven Álvaro Carrio González, a los 33 años. Hijo de Carmen María González Ordoñez (+) y de Joaquín Carrio García, y hermano de José Ignacio, Álvaro era un entusiasta seguidor tanto del Club Europa como del Real Oviedo, por lo que su fallecimiento, en accidente de carretera, tuvo amplio eco en los medios y la prensa.

Después, el 14 finó en Llames de Baxu Adolfo González Pruneda, que contaba 77 años y estaba casado con Aurora Rodríguez Montes, siendo los padres de Ana María y de Octavio. Y el 15 lo hizo José Antonio Pandiella Robledo, "Toño La Cebosa", que tenía 83 años y era viudo de Delfina Ordoñez Castaño, fallecida el pasado 20 de julio, con la que tuvo a Dolores, Ana, Chelo, Sonia, Juan y Aroa.

Añadimos también un apunte literario, pues Mónica Franco González ha dado a conocer una nueva obra, titulada "Propósito en Verdes", que lleva prologo de Xuacu Amieva y es "la antología de una criba a la que sometí los cinco poemarios autoeditados en estos últimos tres años", según explica la autora en la introducción,

Y, siguiendo con refranes, arrimo para terminar aquel que dice "Agostu secu, castañes en cestu" (tan importantes, por cierto, en la dieta de otros tiempos), que parece venir a cuento, y ya veremos si se cumple.