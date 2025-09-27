Gracias desde el Salón de Teatro Costumbrista

Transcurrido un mes desde el final del Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, me toca dar las gracias. En primer lugar a LA NUEVA ESPAÑA, a través de las críticas diarias de Gonzalo Bengoa, que permite tener, a mayores, una visión de lo que hacen sobre las tablas los grupos de teatro costumbrista asturiano, grupos que apuestan en su mayoría por estrenar en Candás y, por ello, las gracias a ellos también. No podemos olvidarnos de los patrocinadores que siguen apoyando la Cultura Tradicional Asturiana en esta manifestación teatral tan nuestra.

El teatro costumbrista asturiano está, además, este año de enhorabuena, ya que está en vías de ser reconocido como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias. Y nosotros creemos que es un reconocimiento necesario y merecido. Porque nos representa como asturianos. En sus personajes vemos nuestra gallardía, nuestros miedos, nuestra agudeza, nuestro sentido de la dignidad y también esa sorna tan peculiar con la que los asturianos afrontamos los envites de la vida. Es decir, nos ayuda a conocernos y a reírnos de nosotros mismos.

Porque el teatro es comunidad. La del público que se reúne para ver cada obra. Y la de las compañías, cuyos miembros trabajan juntos para sacarlas adelante. En este Salón apostamos por tratar de unir a las compañías en una gran familia, en la que todos puedan celebrar los éxitos de los otros.

Porque el teatro fomenta la empatía y la solidaridad. Y no hay labor más solidaria que la de nuestros patrocinadores, que año tras año seguís apoyando y creyendo en este Salón. Nuestra gratitud es realmente sincera. Y porque el teatro puede ser también una herramienta de transformación social que fomenta la empatía y la solidaridad. Gracias a todas las personas que constituís nuestro público. Estamos encantados de veros a cada uno de vosotros, a los asiduos y a los nuevos.

Pero además en la gala de los Premios Aurora, que se celebró el viernes 29 de agosto, con la obra que humildemente escribí y que llevaba por título "Un doctor en (a) gala" (guiño a la serie americana "Doctor en Alaska") quise reivindicar la figura de los médicos de aldea; aquellos que cuidan de los que viven en las zonas rurales y que posibilitan, junto a los maestros, que una vida saludable sea posible lejos de las grandes urbes. Y lo quise hacer dedicando la gala a dos médicos que me enseñaron el camino a seguir en esta vida como médico, pero sobre todo como ciudadano: José Manuel Fernández Díaz, (1919-2005), médico que ejerció en La Felguera, Tuilla, Candás, Avilés y que fue el único médico de la ciudad residencial de Perlora, y Benito Fernández Díaz, médico que ejerció en La Felguera, Boal , Grandas de Salime, Las Caldas, San Claudio y Oviedo. José Manuel era mi padre, y Benito mi tío. Los dos me siguen acompañando en mi camino vital.

Así que gracias a todos y todas por ser parte de mi vida. ¡Puxa Asturies! ¡Puxa el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás !, pero, sobre todo, ¡ Puxa la vida en nuestras aldeas! n