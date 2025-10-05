Noreña, la vida no sigue igual

A los amigos de Noreña.

Nuestra generación ha vivido "el gran salto adelante" de Noreña en los años sesenta del siglo pasado. Todos conocemos que, en esa época, con el desarrollo de la industria cárnica y la incorporación de la mujer a sus actividades, la villa condal alcanzó un nivel de vida envidiable.

Repito, una vez más, lo que Eloy "el Mosquitu" dejó escrito en un portfolio festivo: "Nuestra renta per cápita había alcanzado a la de los cantones suizos", la mejor referencia en una Europa lejana en desarrollo económico. Como consecuencia, a los jóvenes se nos abrieron las puertas de la universidad y de un mundo laboral en constante crecimiento. Las asociaciones culturales alcanzaron una etapa de máximo esplendor.

Para mí, siempre ha sido muy significativo que el concejo más pequeño de Asturias fuera capaz en 1972 de llenar el salón parroquial para seguir una conferencia del cirujano cardiaco Alonso Lej sobre el recién iniciado mundo de la cirugía extracorpórea para la sustitución de una válvula cardiaca, y que había tenido como uno de los primeros pacientes a Pepito el de Ita. La propuesta partía de una sociedad juvenil, Isla 13, claro antecedente de las ideas de lo que hoy es la asociación Contigo.

Medio siglo después puede parecer que la vida sigue igual.

Para sorpresa de nuestros dirigentes autonómicos y la incredulidad de nuestros vecinos, con su alcalde a la cabeza, los últimos datos conocidos de renta per cápita que corresponden al año 2022 nos mantienen en segundo lugar por detrás de Oviedo. Está claro que la conjunción de una ubicación central, superficie pequeña, la laboriosidad de sus gentes y una idiosincrasia especial, por la defensa de su territorialidad durante siglos bajo el manto episcopal, han hecho de Noreña un lugar casi ideal para vivir. Pero sería injusto, y peligroso, hacer de estos datos un ejercicio de autocomplacencia.

A diferencia de lo que ocurrió en los años sesenta, Noreña ha perdido la capacidad de generar riqueza. Nuestra importancia en el PIB regional es decreciente e irrelevante. Mientras tanto, nuestros queridos vecinos sonríen porque su flecha es constantemente ascendente. El sorpaso es inevitable.

En voz baja tenemos que reconocer que nos mantenemos ahí por el envejecimiento de nuestra villa. Hoy día un pensionista aporta más renta que un trabajador.

Y además ¿qué vemos ahora en Noreña a nuestro alrededor?

Lentamente desaparecen negocios y emergen pocos. Pisos cerrados y casas abandonadas. El presupuesto para inversión del Ayuntamiento es totalmente insuficiente. Seguimos esperando por la Casa de la Música, por la dificultad para adquirir el mobiliario. También tenemos que reconocer que las asociaciones de la villa no viven buenos tiempos por falta de relevo.

En estos momentos la Noreña ejemplar y la encaminada al retroceso social conviven en una encrucijada. Las generaciones que nos precedieron nos legaron un lugar para vivir muy cerca del ideal. Quizá nosotros, tal vez por circunstancias externas, no hemos podido mantener el pulso.

Sí parece claro que la actitud nihilista de nuestros representantes, pero también de la sociedad civil, no nos llevará a buen puerto.

En medio de tantas tormentas en el mundo actual, mantener nuestra calidad de vida y defender los intangibles que la hacen posible debería involucrarnos a todos.