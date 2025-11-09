Opinión
El Kopa en la gloria eterna
La huella en Nava de Manolo y Angelines
La muerte de Manolo y Angelines cierra una página de la historia reciente de Nava. Manuel Estrada Corte, fallecido ayer en el Hospital de Cabueñes, y Ángeles Montes Pruneda, la semana pasada en el Huca, pareja estimadísima, forman parte de una generación que marcó nuestra vida. El sentimiento profundo de su pérdida en este noviembre de difuntos y de tanto recuerdo, acompaña a la huella que nos dejan. Aunque la enfermedad había apartado a ambos de la vida civil, fueron fundamentales en una villa como Nava, donde hicieron de su negocio y de sus vidas un icono de calidad y popularidad. El pasado sábado despedimos a Angelines, la del Kopa, la entregada catequista, la piadosa y solicita de la Adoración Nocturna. Hoy lloramos a Manolo el del Kopa, Lambreta, el cazador infatigable, el oviedista incombustible, el lector constante de LA NUEVA ESPAÑA; el generoso empresario, bueno y elegante en todos sus actos, que se ganó el afecto y la garantía de una larga memoria con una vida plena, una gran persona. A sus hermanas Araceli y Marisé , y a sus sobrinos, la más sincera condolencia. Descansan e n la gloria eterna. Nunca los olvidaremos.
