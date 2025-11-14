El premio San Diego de Bimenes 2025

La junta directiva de la Asociación San Diego de La Fontanina, presidida por Manuel Vega Luces, acordó por unanimidad conceder el Premio San Diego de este año, ex aequo, al vecino de Piñera Leopoldo Rodríguez Gutiérrez (Poldo el de Piñera) y a "Jóvenes Yerbatos". Este premio es el máximo galardón que se concede en Bimenes cada año por estas fechas.

Poldo es un ejemplo de constancia y tesón. Fue el primer presidente de la Asociación de Padres del colegio de Martimporra y de la "Asociación Deportiva de Cazadores de Bimenes", y uno de los impulsores del coto. Recuperó varias fiestas de la parroquia de Santu Medero, como la fiesta del Pastor y del Montañero de Fayacava, además de la fiesta de Pascua de Piñera y otras de la parroquia de Santu Medero.

Junto a otros mineros del concejo también promovieron la fiesta de Santa Bárbara. Tiene el mérito, junto con el alcalde yerbato Joaquín García, por las gestiones realizadas —estando de presidente del Principado Sergio Marqués— para que al fin el albergue de Fayacava pasase a propiedad municipal. Fue minero y regentó durante años un bar en Piñera, que fue todo un referente de la zona. Por su compromiso con su tierra natal bien merecida tiene esta distinción.

Por otra parte, el grupo "Jóvenes Yerbatos", fundado en 2015, como su nombre indica está formado por la juventud de la parroquia de San Julián. Su presidente es Rodrigo Ordóñez Suárez, bien secundado por otros chavales que organizan el Play Back solidario en favor de los enfermos de la ELA, recuperaron la foguera de San Juan, el brindis de fin de año, organizan las fiestas de la Virgen del Rosario de San Julián y la paellada popular, así como las carrozas de la Feria. Es un lujo y una garantía de futuro que una generación joven coja el relevo en estos tiempos que corren.

El acto de entrega del premio tendrá lugar en los salones del palacio del Marqués de Casa Estrada, en la capital bimenense, este sábado 15 de noviembre, durante una cena que tendrá lugar en su honor.