Luces, compras, regalos y frío

Empezamos el mes de diciembre anotando que el lunes día primero, a las veinte horas, se encendieron las luces de Navidad. Y seguimos apuntando que el jueves 4, es decir, un año después del reconocimiento de la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, el Museo de la Sidra acogió la celebración de tres mesas redondas, en las que diversas personalidades debatieron sobre el presente y el futuro del sector.

Luego, en cuanto a deportes, el Grupo de Montaña La Peña celebró en la Casa de la Cultura Marta Portal, del 9 al 12, la XXXI edición de la tradicional Semana de Montaña, rematada el domingo 14 con la instalación del belén de cumbres. Y, avanzado el mes, el 24 por la mañana, en la piscina municipal tuvo lugar el Campeonato de Natación Navidad 2025, que organizó Nava Deportes, con participación de todas las categorías, desde 1-2 años (mini-renacuajos) hasta adultos (mayores de 16). Cerrando el año el miércoles 31 por la tarde con la acostumbrada prueba San Silvestre Nava 2025, en la que hubo Carrera a Pie Infantil (de 1 a 12 años), y Carrera a Pie de Mayores (a partir de 13 años).

En el apartado musical, los días 18 y 19 la Escuela Municipal de Música brindó sendos conciertos de Navidad en la Casa de Cultura, mientras, por su parte, la agrupación coral naveta ofreció el viernes 19 un concierto en la capilla del Parador de Cangas de Onís, dentro del XXV Ciclo de Conciertos de Navidad Ramón A. Prada, y repitió actuación el martes 23 en la Residencia para Mayores DomusVi de Carancos.

También se falló la cuarta edición del Concurso de Fotografía "Nava en imágenes", resultando premiados Nacho Moro Mayor en el de fotografía (con sendos accésit para Pablo Díaz Vigil), y Alejandro García Bernardo en el de drones. Ocurriendo otro tanto con el II Concurso de Escaparates "Adorna tu local", con primer premio para Mercería Toña, segundo para La Reciella y tercero para DiezdelDoce. Y, como viene siendo costumbre en este postrero mes, diversos colectivos y entidades, tanto de la villa como del concejo, han organizado actos en relación con las diversas fechas festivas, y reunido en comidas o cenas para despedir el año.

Sobre decesos, anotamos dos ocurridos el día 6, pues finó en Gijón Dalia Fresno González, natural de Villa, y faltó también María Angélica Álvarez Vega, vecina de Cecea, que contaba 88 años y era viuda de Ángel Caso Sánchez, con el que tuvo a Marta. Y el 7 nos dejaba Sinesio Neila Castro, compañero de paseos matinales, que tenía 77 años y era padre de Roberto, Natalia y Daniel, y compañero de Pili López Rodríguez. A continuación, el 8 falleció Ana Canteli Fernández, vecina de La Colegiata y viuda de Jesús Casquero González, con el que tuvo a Susi, Carlos y Ana, y el 12 finó en Gijón Felisa Camblor Vigón, "Mima", a los 88 años. De Priandi, estaba casada con Luis Camblor Llamedo, con el que tuvo a María Antonia y a Florentino.

Luego, el 16 nos dejó Suceso Redondo Suárez, de Cuenya, que contaba 85 años y era viuda de José Celestino Solares García, con el que tuvo a María Ángeles, y el 19 finó Antonio Camblor Vigón, que contaba 77 años y estaba casado con María Olvido González Montes, siendo los padres de Lorena y de Aníbal. Por último, el 25 faltaba José Antonio Moro Pruneda, Toni. Casado con Covadonga Baragaño Martínez, y con una hija, Dolores, el matrimonio que formaban Toni y Cova regentó durante muchos el Bar Plaza de la villa, como es bien conocido.

Por supuesto, el 21 estrenamos el invierno, y Georges Simenon, en un relato de ambiente navideño, reflejaba así el sentimiento de Maigret: "No nevaba. Era ridículo que, pasados los cincuenta años, todavía se sintiera decepcionado porque no había nevado la Nochebuena, pero las gentes de cierta edad no son nunca tan serias como creen los jóvenes". Entonces, de la lista de refranes de Arturo Redondo apurro este que reza "Per Nadal, fríu cordial", pues hasta cinco grados bajo cero hubo alguna madrugada. Por otra parte, me asomo al mundo y tengo la percepción de que la concordia y el entendimiento no parecen cercanos. Y lo cierto es que me alegraría mucho estar equivocado, porque no quiero renunciar a la esperanza.