Opinión
En memoria de Mino Vigil
Bimenes despide a un vecino y hostelero ejemplar
Bimenes está de luto. Se nos fue Maximino Vigil García, más conocido por Mino, una persona muy apreciada en el concejo que durante décadas estuvo al frente de un emblemático bar delante de la iglesia de San Julián de Bimenes. Casa Mino, el chigre de Mino o el bar Vigil era el bar de Bimenes por antonomasia, el bar de referencia. Bar a la vieja usanza, siempre estaba abierto, no había vacaciones, no cerraba ni laborables ni festivos, y paraban clientes de todo tipo y condición: madrugadores, noctámbulos, los de media mañana y los de media tarde. Era un centro neurálgico y un lugar de celebraciones (bodas, comuniones), allí se esperaba a la línea de Nava, a la Candonga, al Molineru, al taxi o al compañero de trabajo. Recordamos las grandes fotografías de los pueblos del concejo y una de la selección española de fútbol ganadora de la Eurocopa del 64 que colgaron de las paredes muchos años.
Fue una época de largas tardes de partidas de cartas, con café, copa y puro, de películas y partidos televisados en blanco y negro. Luego ya se pasaría al color en los años setenta. Gozaban de fama su vermú, daba sabor a las mañanas, sobre todo los domingos después de misa de doce, y una pista de baile que en los años cincuenta y sesenta albergaba a la juventud de la época. También fue un mentidero futbolístico de primer orden de nuestro Iberia, no en vano Mino Vigil portaba el carnet de socio número uno del equipo de fútbol y también el de les Feries y Fiestes de Bimenes.
En un principio el local era chigre (empezó con Julio Vigil, padre de él y de Julín el Practicante) y tienda de ultramarinos. Después de la reforma se transformó todo en el bar que ahora conocemos. Aquí empezaría un joven Mino su larga trayectoria en el negocio, siempre detrás de la barra.
Mino Vigil junto con su mujer, ahora viuda, Marta Castañón, destacaron por su trabajo y buen hacer, y siempre estuvieron al pie del cañón. Fueron padres de dos hijos, Xulio Vixil, profesor y destacado escritor en lengua asturiana, y su malograda hija Dora. Mino Vigil representa a esa generación, tan frecuente antaño en nuestros pueblos, con una filosofía de vida basada en el trabajo y en el esfuerzo, y que por desgracia, en estos tiempos que corren, va desapareciendo. En fin, se nos fue otro vecino ejemplar, que en paz descanse. n
