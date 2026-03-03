Fayuelos, disfraces y borrascas

Por cierto, en enero me quedó sin comentar que el naveto Gonzalo Llamedo fue el ganador del Premiu Asturies Xoven de Poesía, en su edición de 2025, cola obra n´asturianu "Venir de marte". Gonzalo Llamedo Pandiella (Nava, 1990), ye miembru de la Xunta Directiva de l´ Asociación d´Escritores d´Asturies.

En un mes corto de días pero de abundante actividad, los carnavales se llevaron la parte del león en cuanto a celebraciones, y así tenemos anotado que el lunes 9 hubo un bingo musical de Carnaval organizado por la Escuela Municipal de Música, y el siguiente, día 16, tuvo lugar el Antroxu Nava 2026, con pasacalles y juegos que tuvieron lugar en el Centro Sociocultural de Sorribes a causa del mal tiempo. Asimismo, el Ayuntamiento naveto, bajo el enunciado Espacio Joven, programó actividades variadas (Carnaval, San Valentín etcétera), para todos los sábados del mes, que tuvieron como marco el Llagar de Sorribes, y para los más pequeños hubo Carnaval en la Casa de Cultura los días 13, 16 y 17.

También, como viene siendo habitual, hubo cine en la Casa de Cultura, y hacemos especial hincapié en la proyección, el viernes 13, de la película titulada "La imperfección y la paciencia", filmada en el taller que poseen en la villa los sastres Hermanos Campal, que plasma y recoge la esencia y el mérito de una profesión de tanto arraigo tradicional como es la de la sastrería.

En otro orden de cosas, el miércoles 11 se conmemoró el "Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia", con cuyo motivo la Casa de Cultura Marta Portal ofertó un amplio programa de actos, desarrollados entre el 9 y 27, y el martes 17 la Asociación "Alfonso X el Sabio" entregaba el bollu y el vino a sus socios, rematando la jornada con baile y concurso de disfraces, mientras el domingo 22, con mañana soleada y un nutrido grupo de personas de toda edad recorriendo las calles de la villa ataviadas con camiseta naranja, se celebró la VIII Marcha Solidaria "Corre con Galbán". Y creo que ya va siendo hora de acordarme de los entusiastas componentes de "La hora del ajedrez", que disputan sus partidas en la Biblioteca de la Casa de Cultura los lunes y miércoles, de 18.30 a 20.00 horas.

Por lo que atañe a decesos, empiezo la relación el 31 de enero, que fue cuando faltó María Teresa Corte Collada, de El Remediu, que contaba 93 años.Ya en febrero, el 3 finaba en Oviedo Cristina Sabina Hevia Alonso, hija de Benilde y de Celedonio, que contaba 58 años y estaba casada con Alfonso Pérez Iglesias, siendo los padres de Pelayo, Inés y Alonso. Luego, el 12 nos dejó Ubaldina Gutiérrez Escobio, a los 91 años. Natural de Roiles, vecina de Nava y homenajeada en 2025 por la Asociación de Pensionistas y Jubilados Alfonso X el Sabio, Ubalda era viuda de Jesús Corte Peláez y madre de José Manuel y de María Jesús. (Y añado que con su falta quedó mermado el respetable gremio de paseantes de la villa, que a perdió recientemente a Luis el de Buyeres, a Villaverde y a Joaquín).

A continuación, el 13 nos dejó Valentín Díaz Suárez, que contaba 67 años y estaba casado con Victoria "Toya" Sierra Criado, con la que tuvo a Katya y a Vicky. Y el 14 finó Edelmira Marcos Montes, de Priandi, que tenía 94 años y era la madre de Samuel y de María Salomé Sánchez Marcos. Luego el 20 nos dejó María Juana Ceñal Fuente, "Jani". Vecina de Nava, Jani contaba 89 años y estaba casada con Alfredo Gutiérrez Escobio, con el que tuvo a María del Rosario. Después, el 21 faltó en Pola de Siero el joven Manuel Osoro Fernández, a los 51 años. Manuel era hijo de José María Osoro y de Rufina Fernández, "Finita", y hermano de José María. Y el 24 nos dejó Carmen María Vega Criado. Nacida en Ovín hace 66 años, Carmen, que ostentó una concejalía en el consistorio local por el PSOE, estaba casada con José María López Martínez, siendo los padres de Estela.

Fue febrero un mes revuelto en lo climatológico, con borrascas sucesivas, traducidas en tiempo fresco, agua y fuertes vientos, pero con sol escaso y en días contados, como queriendo ajustarse lo más posible a aquel refrán que dice "febrerillos ensin ser llocos, conocierónse bien pocos".

Por otra parte, como siempre ocurre cuando se acerca la primavera, fue posible detectar la actividad de los pájaros, en claro aumento, y disfrutar con la contemplación del brote de los amentos en les ablanares, los cuales, colgando verticales de sus ramas como si fueran lágrimas amarillas, ponen una nota de color en el paisaje. En fin, "dadme el cielo jovial en lo alto, y a mi vera el camino apartado", como escribió Robert Louis Stevenson.