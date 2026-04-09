San Marcos 2026

Hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace cuatro días -como quien dice- estábamos en una lluviosa mañana de abril reunidos en torno al quiosco de la música, madrugadores y nerviosos ante el primer capítulo de la Orden, esperando con inquietud la llegada de las primeras cofradías si es que aparecerían. Recuerdo al doctor don Manuel Arroyo, recientemente fallecido, presidente de los Quesos de Cantabria; de la Alubia de Tolosa llegaban Salvador Macho también que en paz descanse (¡Jo, cuántas bajas sentidas) y José Ignacio Tellería, antes de ser presidente de la Federación de Cofradías; Juanjo Lapítz de la Cofradía Vasca de Gastronomía; representantes de la Cofradía de la Morcilla de Beasaín; Armando Álvarez y sus amigos de los Quesos de Oviedo; Amigos del Vino de Salinas y de la recordada cofradía de la Buena mesa ovetense con el también fallecido Juan Santana de pregonero. También asistieron de la Buena Mesa de la Mar de Salinas y pocos amigos más.

Era el año 1991 cuando nos atrevimos con aquel primer capítulo y hoy cuando la Orden del Sabadiego se encara a la cuarentena de su existencia, continuamos con el mismo espíritu de dar a conocer esta Villa de Noreña, a sus gentes, a su historia y a sus productos típicos, pueblo en torno al cual, desarrollamos todas nuestras actividades, porque al igual que ocurre con los creativos publicitarios, creemos intensamente en el producto que ofrecemos, que es precisamente el municipio más pequeño en extensión de toda Asturias y sin embargo, el que mayor historia acumulada tiene, pues no hay que olvidar que en el señorío de Noreña con el linaje de los Álvarez de Asturias, está basada la creación del propio Principado.

Las cofradías gastronómicas y hablamos a nivel europeo, se han convertido en los últimos años en el motor que rescatando productos típicos de cada lugar, está dinamizando la gastronomía, la cultura más popular y con ello el factor con más futuro que tenemos ahora mismo. Nos estamos refiriendo al sector turístico, valor estratégico sin duda alguna.

Basta con ojear las guías turísticas de cualquier país, para comprobar cómo resaltan tras los más importantes monumentos y los más bellos paisajes, los platos más característicos. Y esto se debe principalmente a la influencia que están ofreciendo las cofradías gastronómicas, con la divulgación de los citados productos.

Y una buena representación de esas cofradías, se han dado cita hoy y aquí en Noreña para ser testigos, un año más, del feliz caminar del sabadiego, producto señero de nuestra chacinería y que en 1988, fecha a la cual hacía referencia al principio de este comentario estaba huérfano de padre y madre, desaparecido y desprestigiado, y ahora, se ha convertido en el producto estrella de la chacinería noreñense:

En Noreña con amor,

con un buen culete riego

el sustancioso sabor

de los ricos sabadiegos…

(Guillermo Summers)

Se ocupan de él los medios informativos nacionales e incluso la Real Academia de la Lengua, la misma que dicen que pule, limpia y da esplendor a nuestro diccionario, ha cambiado su acepción, desechando que está hecho de carnes y asaduras de inferior calidad, y eso, se debe a una entidad gastronómica que en aquella noche de abril de hace 38 años, eligió esta denominación por la sencillez y humildad que significaba la palabra "Sabadiego", los fabricantes se hicieron eco de la idea y el éxito está en los mercados sin costarles un céntimo. Además, contamos orgullosos con la distinción que nos ofrecieron el resto de cofradías en el V Encuentro Nacional celebrado en Guijuelo, distinguiéndonos con el título de Mejor Cofradía Española en el segundo año de su edición.

Es la misma Cofradía que hoy da la bienvenida a todos nuestros visitantes y os saluda a vosotros, queridos vecinos y amigos, por lo que os solicitamos que continuéis como hasta ahora venís haciendo, apoyando nuestras iniciativas, porque el futuro es nuestro…¡Viva Noreña siempre viva!