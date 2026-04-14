Y llegó la primavera

De los aconteceres en el mes de marzo, que fueron muchos, anotamos, en relación con la sidra, que el miércoles 4 el escanciador Salvador Ondó (Guinea Ecuatorial, 1982), de "Tierra Astur" recibió el trofeo como vencedor del campeonato de la especialidad en 2025, que hace el número siete de los conseguidos. Y después, el viernes 20, la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias organizó, en el Museo de la Sidra, la XII edición del Axuntábense de la Sidra, y reconoció como cofrades de mérito a Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, del Archivo de la Tradición Oral de Ambás; Susana Ovín Ania, escanciadora que fue triple campeona de Asturias de la especialidad, y Avelino Fuentes, presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera. Asimismo, Salvador Ondó recibió la “montera de oro”, que le identifica como campeón de Asturias de escanciadores 2025.

Por otra parte el domingo 8 Nava celebró el Día Internacional de la Mujer, con actividades programadas para el jueves 5, viernes 6, domingo 8, con viaje a Villaviciosa, viernes 13, martes 24 y viernes 27.

Luego, en el ámbito deportivo, el domingo 15 se celebro la IV edición del Trail Villa de la Sidra-Les Praeres 2026, Nava y Sierra de Peñamayor, con la prueba Trail, en la que se impusieron Bruno Argüelles y Ana Junquera; la Speed Trail, con Andrés Suárez y María García como vencedores, y la Marcha Nórdica Andarines, con nutrida participación en todas ellas. La organización corrió a cargo del Grupo de Montaña La Peña, y el tiempo quiso unirse a la prueba, brindando una hermosa y soleada mañana. Y el viernes 27 y sábado 28 se disputaron las pruebas de la 1ª edición Rally de la Sidra, Gran Premio Sidra Selección, que organizó la Escudería Nava Racing, siendo la victoria para Alberto Ordoñez y Pablo Sánchez.

Y, en el musical, el sábado 14 la agrupación coral naveta participó como invitada en la entrega de los premios Axuntábense 2025 (Joaquín Pixán, Julio Domínguez y Conciertos Ramón A. Prada) en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, y a la misma hora y día actuaron en Cecea el ochote Cantos del Fontán y el coro local. Después, el viernes 20, en la Casa de Cultura Marta Portal, se celebró el Concierto MSCLE “Tributo a Eurovisión”, a beneficio de Cáritas de Nava y Bimenes, que contó con la actuación como invitada de la soprano Silvia Llera Valle y, por último el jueves 26 y viernes 27 la Escuela Municipal de Música ofreció sendos conciertos en la Casa de Cultura.

En lo concerniente a defunciones, el 3 finó Alfredo Teja Vega, de Villa, que tenía 67 años y estaba casado con Carmen Martínez Casquero, con la que tuvo a Rocío y a Iván, y el 4 nos dejó María Elisa Gallego Bahillo, vecina de Pruneda, que contaba 70 años y estaba casada con Manuel Camino Fonseca, siendo los padres de Elisa y de Manuel. Después, el 7 falleció María Gloria Miranda Palacio, viuda de Armando Martínez Rodríguez, con el que tuvo a María Soledad y a Juan Carlos, y el 9 nos dejó en Gijón José Manuel Montes Alonso, que contaba 76 años y era el padre de Isabel Montes Barro. Maestro de profesión e hijo de Sabino Montes y de Isabel Alonso, añado que conocí a José Manuel desde que, siendo un rapaz, jugaba en la plaza a gol-porteru y otras aventuras en compañía de Roberto Llamedo, eludiendo con habilidad la pretendida vigilancia del señor Pachín, agente municipal.

Después, el 20 falleció María Manuela Gutiérrez Vázquez, "Nela", que desempeñó cargos en el ámbito de la docencia y encabezaba la descendencia de don Arsenio (médico que ejerció en Cecea y en Nava), que completaron Arsenio (+), Carmen, Sofía y Javier (+). Y el 22 nos dejó Nery Ornia Posada, de Quintana y viuda de Braulio Álvarez González, con el que tuvo a José Obdulio. Como es sabido, Braulio, de brillante trayectoria ferroviaria, era hijo y fue hermano de ferroviarios (Luis y Obdulio), como lo fue también su hijo, José Obdulio (+). Luego, el 28 falleció Juan Lucas García Cueto, que contaba 84 años y era el padre de Elena, Juan Lucas y Rubén, y el 30 lo hizo José González Torga, "Pepito", de La Forca, que tuvo diez hermanos, contaba 75 años y estaba casado con Ana María Fuentes Capín, siendo los padres de Ana María, Francisco (Titi) y José. Por último, el 31 nos dejó Dominica Suárez Pérez, viuda de Vicente Pruneda Álvarez, siendo Rosa María, María de los Ángeles, Gregorio, Pilar y Vicente sus descendientes.

También se retiraron las luminarias laterales en las farolas. dejando solo la central, y hubo de todo en cuanto al tiempo, pero de ello ya nos previenen refranes como el que apunta: "De marzo non te fíes, que ye traidor; tan pronto frío como calor". Pasaron San José y el Domingo de Ramos, el cambio de hora alargará las tardes y llega la estación de las flores, a la que, tal que así, cantó Antonio Machado: "La primavera besaba/ suavemente la arboleda,/y el verde nuevo brotaba/ como una verde humareda".