Adiós a Carlos Nosti

Siempre resulta doloroso referirse a la marcha de un amigo estimado, pero por lo menos al hacerlo me cabe el consuelo de recordarlo con afecto. Y esto es lo que me ocurre ahora, al comentar la falta de Carlos Nosti, (Carlitos para sus familiares y amigos), fallecido el lunes 27. Porque una cosa es saber que una persona está pasando por un momento delicado y otra, muy distinta, es enterarse, de golpe, de que nos dejó para siempre, que es lo acontecido en este caso.

Carlos Nosti Calleja vino al mundo en La Llera, parroquia de Tresali, en 1935, y cuando niño asistió a la escuela pública de Cecea, en la que supo ganarse la estima de D. José Antonio, maestro de entonces. Luego, ya mozo y en el principio de su trayectoria profesional, recorrió, finca a finca, como empleado del Catastro, el concejo de Cabrales y otras partes de la zona oriental asturiana, además de las del concejo de Castrillón, y era muy interesante escuchar sus muchas anécdotas, cosechadas en sus andanzas por aquellas respectivas tierras. (Y quizá de entonces quedara en él una afición clara a pisar, a vivir la montaña, como se verá más adelante).

Luego, en el año 1965 comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Nava, llevando a cabo su labor en el departamento de Tesorería, en el que se jubiló en el año 2000, después de una larga etapa en la que dejó el sello de persona seria, trabajadora y altamente competente. Prestigio con los números y con la gestión que le llevó, por cierto, a ser tesorero de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Alfonso X el Sabio durante unos cuantos años, en los que volvió a dejar la imagen clara de persona seria, competente y responsable.

Pero Carlos, que era un hombre sano, prudente y de buena planta, fue también (como antes adelantamos) un gran aficionado a la montaña, que solía frecuentar en largas travesías en sus tiempos, acompañado de sus buenos amigos Celestino Canto, de Cecea, y Adolfo Villa, del Cantu (lo que dio lugar al nacimiento del famoso trío compuesto por "Montones" Carlos, "Picachones" Adolfo y "Topineres" Celestino), a los que se unía a veces Tino Montes, “el Mayáu”. Y tuvo después una segunda época, en la que los compañeros eran, por ejemplo, Gonzalín Bárcena, de Pedrón, y Juan Ignacio Díaz, de Tresali.

Para llegar, hasta la fecha, a conformarse con recorridos más pequeños, y a frecuentar todos los sábados las asambleas del Senado, alrededor del Punto de Reunión que rotuló Pepe el de Tresali. Costumbre que hacía compatible con su afición a la petanca, deporte del que era excelente tirador, con cita todos los jueves en el campo de Grandiella.

Hombre cabal, ciudadano ejemplar, entendido y aplicado horticultor, disfrutaba teniendo como un jardín su huerta de La Llera, y, como era hombre de espacios libres, era feliz respirando el aire de Casielles (en cuya cabaña doy fe que sabía preparar un excelente café), o Los Negrones, o Brañabernéz. Lector aplicado y hombre discreto, de trato fácil y agradable, tenía también habilidad en un oficio o arte que le desconocía (y me "descubrió" la familia), como era el de pescador de oricios, afición que practicaba al parecer con óptimos resultados en la zona de Bayas, entre otras.

Carlos, amigo de tantos años, con tu falta nos dejas otro hueco, uno más, en la vida cotidiana y, también, en la tertulia de los sábados, donde siempre coincidíamos, hueco que creo, sinceramente, será imposible de rellenar. Pero nos cabe, al menos, la posibilidad de recordar con cariño tanto tu igura como tu ejemplo. Que la paz sea contigo, amigo estimado. Y mi sentido pésame para su familia.