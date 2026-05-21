El próximo sábado, 23 de mayo, se celebrará la «II Folixa Indiana» delante del palacio del marqués de Casa Estrada, en Martimporra, Bimenes. Es un homenaje al mundo de la emigración, a quienes cruzaron el charco en busca de oportunidades a países como México, Argentina, Cuba, Venezuela, etc. El americano o indiano no siempre volvía, muchos se despedían de su terruño para siempre. Será una jornada para rememorar a los antepasados, y no faltarán los vestidos y los trajes blancos o cremas junto con los sombreros, e incluso las maletas de época. Una fiesta para saborear un buen puro habano y lucir llamativas joyas.

La organización corre un año más a cargo de la Asociación el «Corriellu la Pandorga». Al frente del nutrido grupo de colaboradores destacan con luz propia la infatigable Carmita Pandiella y su hija Orfelina, que se desviven porque este evento vuelva a celebrarse tras el primero celebrado en 2024.

Comenzará el evento con la llegada de los indianos a bordo de los colosales y coloridos automóviles de la época, entre los que no faltarán los «haigas». Serán recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde yerbato, Aitor García Corte, luego tendrá lugar una misa oficiada por el párroco José Manuel, en la capilla del Camino, acompañada de mariachis. A la una será el pregón desde el balcón palaciego, que será oficiado por la presidenta de la «Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias» de Nava, Ana Emilia Ordóñez.

A continuación, en la carpa instalada delante del palacio tendrá lugar la comida de hermandad a la que puede acudir quien lo desee previa inscripción. Habrá servicio de barra todo el día. A lo largo de la tarde se sucederán las actuaciones musicales, entre las que destacan las de Alicia Villanueva, Álvaro García, el grupo de baile «Lus Yerbatus», el propio «Corriellu la Pandorga», el disc-jockey PepioxDj, Monchy del Valle y su Mariachi «Asturias», orquesta SONDECUBA SDC, etc. La fiesta continuará hasta la noche dando fin a esta celebración que intenterá emular a la de la primera edición, la cual superó todas las previsiones. Será sin duda una celebración con historia, música y alegría. Un evento que viene para quedarse.