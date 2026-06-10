Un mes en dos mitades

Eso tuvo mayo: una primera quincena de agua abundante y bajas temperaturas, y una segunda con sol rotundo, alguna tormenta y termómetro disparado hacia arriba. Cabe decir, entonces, que "lo que mayu riega, mayu ensuga".

Empezamos nuestro resumen con dos notas sobre el deporte cinegético, pues el sábado 2 se celebró el V Concurso de Perros de Rastro Sobre Jabalí Salvaje, organizado por Agrudeca, y el sábado 23 se disputó el IV Campeonato de España de Perros de Rastro Atraillados Sobre Jabalí Salvaje. Y seguimos con deporte, pues Les Praeres fue el viernes 8 la meta de la etapa número 6, penúltima de la prueba, para las ciclistas que disputaban la Vuelta Femenina 2026, mientras que la Plaza Najosa acogió el sábado 16, entre las 11 y las 21 horas, la celebración del Campeonato de Asturias de Ajedrez Rápido por Equipos 2026.

Después, el arte culinario acaparó el tercer fin de semana, con la celebración, los días 15, l6 y 17, de las 37.ª Jornadas Gastronómicas de los Platos a la Sidra, en las que participaron trece establecimientos hosteleros.

También la escena tuvo protagonismo, pues, con funciones durante cuatro viernes consecutivos, se desarrolló el III Ciclo de Teatro Homenaje a Pepín el Carteru. Así, el 8 se representó "Cuando mayo marcea"; el 15 "A nadie le amarga un dulce"; el 22 "Farsa y justicia del Corregidor", y el 29, "Tía Miseria". Y, siguiendo con teatro, el jueves l4 se representó la obra "Muyeres a escena". También hubo cine, proyectándose el jueves 7 "Lo mejor de Laboral Cinemateca Curtios", y el 21 "Las Líneas discontínuas".

Por otra parte, la Escuela de Música organizó el jueves 28 la gala de premios del XV Concurso de Construmentos, que estuvieron expuestos en el hall de la Casa de Cultura desde el 7 hasta el 15, y el sábado 30, por la mañana, se celebró la X Marcha Pola Igualdá y Escontra les Violencies Machistes, con salida de Bimenes y llegada a Nava.

En cuanto a defunciones, el sábado 9 nos dejó Gonzalo Ovín Canteli, de El Remediu, que contaba 82 años y estaba casado con Aida Posada Diego, con la que tuvo a Begoña y a Laura. Y el mismo día finó en Gijón Enrique Carlos Ovín Sánchez, natural de Tresali, a los 77 años. Estaba casado con María de las Mercedes Martínez González, y fueron padres de Noelia María y Yolanda. Luego, el 11 falleció en Oviedo Isolina Canteli Vega, viuda de José Benito (Sesu), y madre de María José e Inés Rey Canteli, y el 12 finó Guadalupe Blanco Santianes. Vecina de Infiesto, y nacida en La Vega de Cecea, Lupe contaba 94 años y era viuda de Enrique Caso, siendo Marisol, Enrique y Carmen Lucía (+) su descendencia.

Después, el 25 falleció en Gijón María Victoria Santiago Cocina, que tenía 90 años, era viuda de Félix Sevillano Gil, con el que tuvo a Félix y a Jorge, y descansa en el camposanto de Cecea. Y, por último, el 27 nos dejó a los 102 años, en la Residencia Comarca del Mayor, Josefa del Riego Zapatero, que fue vecina de Purnea.

Tengo motivos para recordar este mes, pues fue en su transcurso cuando empecé a trabajar en Económicos (1964) y engrosé, con Ofelia, la lista de casados (1971), pero también guardo memoria de tiempos anteriores, cuando disputábamos ardorosos partidos en el campo de la Iglesia, que terminaban con la hora de comienzo de las Flores. Sudorosos, entrábamos en el templo parroquial y subíamos al coro, participando en el acto religioso y entonando con energía aquel hermoso himno que decía "Bendita la Reina, de nuestra montaña"… (y tocaba aguantar la risa cuando alguna vez, desde la tribuna, hacíamos despegar una llangosta, la cual generalmente, tras un vuelo torpón, terminaba aterrizando con estrépito en la zona iluminada del altar).

Tiempos de placeres sencillos, que comentaba el otro día con Mini la de La Roza, como esperar con ilusión la llegada del domingo, para ir a misa, o estrenar alguna prenda, o acercarse a la estación para ver pasar los trenes, o pasear por la carretera, o ir al cine con el objetivo prioritario de conseguir coincidir en algún punto con el mozu o la moza que te gustaba, y sentir ese calambrazo en tu corazón, que podía llegar a lo sublime si lograbas que la persona que te hacía tilín también te mirara, aunque solo fuera un momento, (porque, si acaso conseguías hablar con ella, pasabas entonces, casi casi, a acariciar el cielo).

Y a este juego de miradas, de nervios y de emoción contenida le llamábamos "refrescar". (Luego, si por feliz acuerdo, y superados los preliminares apuntados, una moza y un mozu empezaban a formar pareja, a eso lo conocíamos como "enganchar", y venía a ser como el inicio del noviazgo).

En fin, cosas de antes, y del entorno que conocí, y me tocó vivir. Porque yo también tuve quince años, aunque de eso haya pasado mucho tiempo.

Ahora toca aguantar el chaparrón de fútbol, pues llega el Mundial. Haya salud.