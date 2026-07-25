Calor y flores de castañal

Empezamos con sidra este resumen del mes de junio, pues el miércoles 3, en el Museo de la Sidra de Asturias, y organizado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias y la Fundación de la Sidra, se celebró el Día Mundial de la Sidra, que consistió en la lectura de un manifiesto a cargo del antropólogo Xuan de Con, al que siguió un acto simbólico de escanciado de un culín.

Y seguimos con sidra porque el domingo 7 se desarrolló la XXVI Preba de la Sidra en la calle Gascona de Oviedo. Muñiz ganó la Preba Oficial y Viuda de Angelón se impuso en la popular. Asimismo, la Asociación Sidra Artesana de Nava se proclamó vencedora del I Concurso de Sidra Artesana por Asociaciones, celebrado en Mieres el sábado 13 y, por último, el lunes 15, en el Museo de la Sidra de Asturias, se presentó la XLIX edición del Festival de la Sidra 2026.

También se registró actividad musical, y así el viernes 5 se celebró un concierto de música sacra en la iglesia de San Bartolomé, en el que intervinieron la Agrupación Coral de Nava, el Coro de Ceceda y el Coro de Padres y Madres de los Peques del León de Oro. Asimismo, la Escuela Municipal de Música despidió el curso con conciertos los días 17, 18 y 19, actuando Nacho Fonseca en la última fecha. Y el mismo viernes 19 la coral naveta ofreció un concierto en el Balneario de Borines. Por último, el 26 se celebró una gala musical en la Casa de Cultura a cargo de José Luis Gallardo, que contó con la dirección de Chiaki Mawatari, y la participación de Puri Villanueva, soprano, y del Coro de Ceceda, el cual, por cierto, actuó también en Oviedo el sábado 27.

Y hubo fiestas, pues el domingo l4 Piloñeta rindió homenaje a San Antonio con misa y procesión, y el 19, 20 y 21 se desarrollaron en Grandiella las Fiestas de La Colegiata y Villabona 2026, con un nutrido programa que contempló, el 19, un campeonato de parchís y tute y el segundo concurso de empanadas; el 20 mercadillo de segunda mano, desfile de carrozas y homenaje, como «navetu del añu», a Andrés Carrera, y el 21 misa y gran parrillada. Y el martes 23 se encendió la foguera de San Xuan, en la Plaza de Manuel Uría, organizada por el Ayuntamiento.

En cuanto a educación, el IES Peñamayor organizó en la Casa de Cultura el viernes 5 la ceremonia de graduación de su alumnado de 2º de Bachillerato, y el viernes 12 el de los de 4º de ESO. Tampoco faltó el arte escénico, pues el jueves 11 el Grupo de Teatro La Puente Arriba representó «La difunta y otres yerbes», y el jueves 29 se puso en escena «Un espíritu burlón» de Producciones Viesqueswood. Y, en cuanto a deporte, desde el 15 al 19 se desarrolló en la plaza de Manuel Uría la Semana de bolos en la calle, IV Memorial Mario Artidiello, siendo el ganador Alejandro, de la Peña El Piles.

Sobre decesos, el día 2 finó en Verdera María Jovita Estrada Palacio, a los 82 años. Era viuda de Arturo Menéndez Suárez, y fueron hijos suyos Matías Arturo y Sandra. Y el mismo día nos dejó Emilio Julio Vega Hernández, que contaba 85 años y era viudo de Guillermina Vigil Argüelles, siendo descendientes María y Emilio.

Después, el 4 faltó Pedro Vigón Fernández, natural de Orizón, que tenía 67 años y estaba casado con Marijose García Naredo, con la que tuvo a Ángela. Luego, el 5 nos dejó Maximina Fueyo Teresa, de Verdera, que tenía 97 años y era hermana de Lucinio (+), Marino y Mariano, y el mismo día también lo hizo Enedina Valvidares Hevia, que contaba 73 años y era viuda de Severino Montes Canteli «El cafetaxu», con el que tuvo a Lorena. Seguidamente, el 8 finó en Villa Alfredo Reigoso Fernández, «Feyo», que tenía 79 años y estaba casado con Mari Carmen Muñiz Rodríguez, siendo descendientes Daniel Alberto y Susana. Luego el l7 faltó Berta Vega García, «Berta la de la Roza», que contaba 84 años y era viuda de Joaquín Solares Alonso, con el que tuvo a Andrés Abel. Después, el 23 nos dejó en Nava Javier Ignacio Ortiz Elrío, «Iñaxi», a los 65 años. Estaba casado con María José Arguelles Álvarez, y eran padres de Álvaro y de Claudia. Y el 24 finó en Bilbao Ignacio Miguel Alonso, naveto de Cuenya, a los 90 años. Nacho era viudo de Gloria González Foncea, y Nacho y Mercedes su descendencia.

En cuanto a la elevada temperatura, según la Aemet la primavera de 2026 fue la segunda más calida de los últimos 66 años (la primera fue la de 2023), y también leí que «entre 1975 y 2000 solo hubo dos olas de calor en junio; entre 2000 y 2025, diez». Datos para tomar en serio el asunto, creo yo. (Cada vez hay en el suelo más flores de castañal. Cojo unas cuantas y, a modo de ramillete, las coloco en la palma de la mano y aprecio su color, aspiro su perfume y acaricio su textura, de pelusa corta y pequeños nudos alineados que parecen cuentas de rosario, y estas sensaciones me trasladan al tiempo lejano en el que era feliz trenzando con ellas juguetes imaginarios).