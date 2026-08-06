Festival de la Sidra y otras celebraciones

Iniciamos el resumen de julio con un apunte cultural, pues el sábado 4, en el Museo de la Sidra, el Círculo Amigos de Nava presentó su revista número 13 y entregó la distinción de "Amiga de Nava" a Isabel Torrente Fernández, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo (y autora, como es conocido, de la obra "El dominio del Monasterio de San Bartolomé de Nava (siglos XIII-XVI"), con la que tuve ocasión de departir, y recordar, la conferencia que dio en el mismo museo el miércoles 8 de julio de 2009 sobre el Monasterio de San Bartolomé (que tuve el honor de presentar), para ser, el sábado 11, la feliz pregonera del Festival de la Sidra del citado año 2009.

Y abordamos seguidamente el mundo de la sidra, porque el domingo día 5 se celebró en la plaza de Manuel Uría el VI Concurso degustación de sidra artesana de Nava, que organizó la Asociación Sidra Artesana de Nava y FASCAS, resultando vencedor Juan Carlos Arenas.

Llegando a continuación el XLIX Festival de la Sidra, Nava 2026, con una programación densa y variada, que dio comienzo el martes 7 y finalizo el lunes 13. En cuanto a galardones, podemos decir que el correspondiente a la mejor pumarada del concejo fue para Sara Gutiérrez Huerta, y que el de mejor sidra natural hecha en Nava correspondió a Sidra Viuda de Corsino. En cuanto a las tres mejores sidras naturales hechas en Asturias, el tercer premio fue para Sidra Camín, de Lagares de Gijón; el segundo correspondió a Sidra La Llarada de Tineo, de Comercial Embotelladora Díez, y con el primero se alzó Sidra Contrueces DOP, de Sidra Contrueces.

Tras estos premios, entregados en la tarde del sábado 11, tuvo lugar el pregón, que estuvo a cargo de las hermanas y famosas escanciadoras locales Laura y Susana Ovín, que hicieron una vibrante y razonada defensa del mundo de la sidra y, por supuesto, del arte del escanciado.

Y el domingo 12 tuvo lugar el XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores, consiguiendo la victoria Jonathan Trabanco, de la sidrería "Los portales de Jaminón", de Siero. Siguió la comida popular en la calle y, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial, se celebró el VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra, que contó con la intervención de la Agrupación Coral de Nava, la Coral Najerense (La Rioja) y el Coro Minero de Turón.

No faltó actividad en el capitulo festivo, y así anotamos que el domingo 5 Buyeres rindió homenaje a La Magdalena, y los días 17, 18 y 19 Cecea hizo lo propio con la Virgen del Carmen, con un programa que incluyó parillada el 18, y misa solemne, cantada por el coro local, el domingo 19, seguida de procesión, completando la jornada festiva la subasta del ramu y la comida en el campo de La Iglesia. Y el 25 y 26 tuvo lugar en Grátila la celebración del XVI Mercáu Tradicional de La Puente Arriba. El prestigioso autor y director de teatro José Ramón Oliva fue el brillante pregonero el sábado a mediodía y, seguidamente, fueron distinguidos como "paisanos del añu" María Antonia Rodríguez y Luis Canteli, matrimonio vecino de Cezosu.

Por lo que atañe a decesos, anotamos que el día 2 falleció en Nava Jaime García Llamedo, que contaba 58 años y era hermano de José Luis y de Miguel. Luego, el l2 finó Juan José Rivaya García, "Tito el fontaneru". Aficionado a la caza y seguidor fiel del Europa, contaba 84 años y estaba casado con Amparín de la Vega Criado, siendo los padres de Juan José, Miguel Ángel y Francisco, y el mismo día nos dejó Argentina Díaz Fernández, que tenía 91 años y era viuda de Jaime Suárez Peña, con el que tuvo a Jaime (+) y a Belén.

Después, el 15 falleció en Nava Fermín Benito Sierra, que tenía 54 años, era taxista en Piloña y estaba casado con Montse Gutiérrez Villa, siendo los padres de Sara. Luego, el 17 finó en Gijón Abelardo Canteli Martínez, a los 92 años. Era el padre de Maria Odilinda y Susana Canteli Palacio, y compañero de Elena García Roces. Y por último el 22 finó José Manuel Díaz Ovín, que contaba 89 años y era el marido de María Dolores Noval Vigil, con la que tuvo a Humberto.

Hubo sol y calor en el mes, y algunos chaparrones, que según los entendidos son como una bendición para el mejor desarrollo de les manzanes, cosa bien positiva, desde luego, pero, ya puestos a hablar de cosecha futura, no me resisto a apurrir dos refranes que tomé de la cuerria que tan bien atiende el amigu Arturo. Unu diz: “Pela Madalena (22 de xunetu) l´ ablana ta enllena”. Y el otru reza: “Entre Santiagu y Santa Ana, enxéndrase la castaña”. Apuntado queda; veremos si se cumple. (Bueno, pues, para completar, el 19 se ganó el campeonato. Y, ahora, el eclipse).

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Leocadio Redondo Espina es Cronista Oficial de Nava