Somao, esa tacita de plata

El templo de Somao, tienes que conocerlo, se yergue airoso sobre un cielo infinito, en medio de un paisaje de ensueño. Su construcción data de 1900 - 1903. Alta torre y cubierta. Los indianos dejaron su huella y valores, junto a la aportación de los lugareños. Embellecieron el paisaje con esas casonas y palacetes, que tanto dieron que hablar. Entraron en la historia por la puerta grande, no sólo por la bellísima torre espadaña del templo que construyeron. Añadir que en su interior, de una sola nave, destaca su cubierta abovedada, de madera pintada de color celeste.

Es una iglesia acogedora, con luz por todos los costados. Está en medio de un pueblo pintoresco, cargado de lujuriosa vegetación. Además, Somao, perteneciente al Concejo de Pravia, es Pueblo Ejemplar de Asturias. La patrona de nuestro templo es Santa Eulalia de Mérida, cuya fiesta se celebra siempre el último domingo de agosto.

El templo se rehabilitó gracias a la alcaldía de Pravia y los vecinos allá por el año 2008, sustituyendo y consolidando el pavimento, tanto la madera como el mármol del altar mayor. Además se hizo un saneamiento de los bancos, así como el pintado del templo. Más aún: se recuperaron varias pinturas originales. El arzobispo Carlos Osoro bendijo este templo, una vez terminadas dichas obras.

Añadir que en el año 2010 se pintó el exterior de la iglesia, a más de la iluminación nocturna. Por si fuera poco, en 2026 se instala en la fachada principal, sustituyendo a la antigua, una puerta en madera de iroco. A destacar la ayuda de la alcaldía pedánea y el pueblo.

La patrona de nuestro templo es Santa Eulalia de Mérida, cuya fiesta se celebra siempre el último domingo de agosto.

Más aún: en Somao se celebra la Fiesta del Indiano, el primer fin de semana de julio, viernes, sábado y domingo, participando todo el pueblo, vestidos de sombrero y de blanco, recordando a los emigrantes de Cuba. Además, se disfruta cada año de una exposición de “haigas”, además de la presencia del grupo de habaneras de Candás. Todo ello gracias a la colaboración de la comisión de fiestas, gente joven que tanto se implican por su pueblo.

Vísitanos, te sorprenderá. Seguro que sus gentes te acogerán cordialmente, estos días de fiesta que ya llegan o cualesquiera otros del año. Hay misa a lo largo del año todos los domingos a las 12. Y un coro que “fai fumu”. Ven a conocernos. Además, Somao tiene vistas espectaculares mirando al Nalón y al mar Cantábrico, que tanto descuella por sus acantilados y por la fuerza de su oleaje.