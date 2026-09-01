Adiós a María Luisa Mencía, "la castañera", una mujer que forjó la identidad de Noreña

Ha fallecido María Luisa Mencía Fernández, una de las mujeres castizas de Noreña. Sus 98 años bastante bien llevados dan para mucho y para aglutinar muchos recuerdos. Desde su vida laboral en plena juventud hasta su afición al fútbol gracias al poleso Pedro Velasco, cancerbero del Siero, a quien sentenció como futuro marido en la primera visita que el equipo hizo a la villa. Luisa lo consiguió no sin claro esfuerzo por la competencia.

Luisa era de la saga de "los castañeros", de los que yo recuerde a Pepín, trompeta y "alma mater" de la afamada orquesta Monte de Noreña, y a Tino, emigrante en Bélgica. Con Luisa se va el último eslabón de esta familia entrañable, diversa y prolífica, que se juntaba en Lugueros por el verano a disfrutar del cambio climatológico.

Luisa comenzó de muy joven su vida laboral y fue la cocinera por excelencia de la fabrica "La Noreñense" que su primo Pepe "Sará" formó junto a Enriquín "el general", Joaquín Roces y Carmelo, con gran acierto en la elaboración de comida enlatada. Luisa estuvo allí desde el principio, siempre rodeada de perolas y de buen ambiente laboral. Era la manera de sacar adelante aquellas ideas, no faltas de muchos sinsabores, hasta llegar a ser la productora de fabadas, callos y otras elaboraciones lideres del mercado español tantos años después.

Luisa fue testigo de ello con Sara, madre de Pepe que también aportó sus conocimientos al proyecto

Con Luisa viajamos por media España, pues quería ser partícipe de la cocina noreñense en el exterior. Así, contamos con ella en las primeras Jornadas del Cocido de los Caminos de Santiago en Potes, creo que en el año 2005. En Burgo de Osma se apuntó la primera para mostrar la fabada en la Jornadas Matanceras del Virrey Palafox. Y allí estuvo durante laboriosas jornadas y durante varios años. La pregunta era obligada: ¿Viene Luisa?.

No podía faltar: sacaba sus zapatillas, sus mandiles, madrugaba la primera, echaba algún cantarín para alegrar la cocina y a pelearse con los fogones, dispuesta a satisfacer el hambre de cerca de un millar de personas. Esto que les resumo trata de1990 y hoy, casi cuarenta años después, es a quien mejor recuerdan en el pueblo soriano. ¿Viene Luisa? Y Luisa acudía feliz y contenta a saludar a sus amigos del alma. Primero, junto al "su" Pedro. Luego, tras enviudar, con los amigos que fue creando en la Orden.

Hizo lo mismo en nuestras visitas a Santiago de Compostela, a Candelario, a Guijuelo o a Salamanca. Era nuestra "publics relations" tanto fuera como en casa.Preguntaba por los estudios de los hijos a la alcaldesa, se interesaba por la numerosa familia Martínez Soto o por aquel futbolista apodado "Noreña", compañero de su esposo que terminó, tras contraer matrimonio, afincándose de confitero de éxito en Salamanca.

Descanse en Paz Luisa Mencía Fernández, "la castañera". Será recordada con cariño por sus vecinos, sabiendo siempre responder con una sonrisa ante el obligado saludo. Gentes así formaron la idiosincrasia noreñense.