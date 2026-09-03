Del eclipse a San Bartolo

Los primeros días agosteños fueron ocupados, a nivel informativo, por los exhaustivos detalles y consejos relativos al eclipse que tuvo lugar el miércoles 12, con los que se fue creando una muy notable expectación general que, entre otras cosas, llevó al ayuntamiento naveto a regular con antelación el acceso de vehículos a Les Praeres (lugar considerado en principio como muy apropiado para la contemplación del fenómeno¡ astronómico), publicando en Facebook la información siguiente: “Subida abierta a vehículos hasta las 19,00 horas con corte posterior en Prá, o cuando se detecten 100 vehículos estacionados ya en Les Praeres.- Se abrirá el tráfico de bajada hacia Nava a partir de las 21,30 horas”.

Luego, después del enorme interés despertado, y tras una mañana prometedora, ocurrió que una densa capa de nubes fue cubriendo el cielo a lo largo de la tarde, dejando en nublado buena parte de nuestro territorio, con la consecuencia de que en Nava, por ejemplo, solo fue posible percibir el oscurecimiento total previsto, pero no las fases anteriores y posteriores del eclipse, con su gradual desarrollo.

Cabe reseñar que el mismo día l2 el grupo de teatro de "La Puente Arriba" representó en Candás “La difunta y otres yerbes”, de José Ramón Oliva, dentro del XXXVI Salón de Teatro Costumbrista Asturiano, actuación que tuvo reflejo el jueves 13 en la portada de la edición Centro de este periódico, con fotografía y la leyenda "Candás, a carcajadas con comediantes de Nava". Y también el viernes 21 hubo teatro en la villa, con la representación en la plaza de Manuel Uría de la obra "Mr. Destino", a cargo de la Compañía Vuelta y Media.

Asimismo, en el ámbito cultural, desde el miércoles 19, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura (donde permanecerán hasta el 15 de septiembre) pudieron visitarse las obras ganadoras y seleccionadas del LVI Certamen Nacional de Arte Luarca 2025.

Luego, en el capítulo festivo, tenemos anotado que el sábado l5 la parroquia de El Remediu honró a su patrona, Nuestra Señora, con misa solemne. Después, los días 21, 22 y 23 la villa de Nava celebró las tradicionales fiestas en honor a su patrón, San Bartolomé, con un programa que se inició el viernes 21, con campeonato de tute y parchís. Después, el sábado 22 se celebró la IV edición del mercadillo de segunda mano y se resolvió el II campeonato de tortillas. Y el domingo 23, a mediodía, hubo misa solemne en honor al patrono parroquial, con repertorio musical a cargo de la soprano Cyntia Zebaze, con Miguel Ángel de Diego al órgano, y procesión, amenizada por la Banda de Gaitas del Conceyu de Gijón, en la que, según costumbre, los futbolistas del Club Europa portaron la imagen de San Bartolo por las calles de la villa, a la que siguió la puya ´l ramu y del ramín. Ya por la tarde, en el Municipal, el C. D. Tuilla y el Europa disputaron el IV Memorial Licesio Díaz "Cesi", y tuvo lugar la merienda popular de San Bartolomín y la entrega del Premio San Bartolomé 2026 a David Del Dago Martínez, "Tornu", cabiendo añadir que a lo largo de la tarde y noche del sábado y domingo se sucedieron actuaciones musicales de diversos grupos y orquestas. Intercalo una nota deportiva, pues el sábado 29 se celebró la prueba de escuelas de ciclismo XX Memorial Jairo García, y para cerrar vuelvo a la fiesta el domingo 30, que fue cuando el pueblo de Cesa se reunió en torno a San Roque, su patrón, con misa, procesión y parrillada vecinal.

Asimismo, cabe señalar que los decesos de agosto fueron todos femeninos, ocurriendo el primero el día 2, con la falta de Genoveva Vázquez Alonso, que contaba 66 años y era viuda de Eladio Sixto, con el que tuvo como descendientes a Mónica y a Ana Belén. Luego, el 13 finó Clementina Camblor Llamedo, “Tina Caspio”, a los 91 años. Tina, que descansa en el camposanto de Priandi, era viuda de José Iglesias Campal, con el que tuvo a José y a María del Carmen. Después, el 21 nos dejó Onelia González Fernández “Neli”, que contaba 92 años y era viuda de Orlando Vega Miranda, siendo Ana Rosa, Onelia y José Orlando sus descendientes. Y por último el 30 finó en Nava Begoña Pérez Pérez, a los 72 años. Begoña era viuda de José Luis Terán Vigón, con el que tuvo a Alejandro, Begoña y César como descendencia.

Atiendo a la sabiduría popular, citando aquello de "agostu fuera, manzana cualquiera" y, cerca ya del otoño, cuando los días más largos quedaron atrás, y no volverán hasta el año que viene, me parece oportuno recordarlos con José Luis Sampedro, que escribió: “Inacabables crepúsculos de estío, traspuesto ya el sol, suspenso el tiempo, la luz un polvillo dorado en el aire azul”.