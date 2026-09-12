Adiós a la matriarca de "los del Molín"

Se nos fue en estos días luminosos de seronda, con 96 años, Pilar Alonso, conocida como "Olvido la del Molín". Una de las matriarcas, como todas las mujeres de estos valles, con remango, prudencia, sabiduría y dignidad. Siempre atentas al menor descuido de la familia minera, labradora, molinera y distribuidora de la luz nuestra de cada día por pueblos y aldeas.

Disciplina y amor a sus hijos, nietos, bisnietos, vecinos y a toda la piña familiar con consejos para todos, intuición en el devenir de los de casa y ahorros para tiempos de vacas flacas. ¡Sentido homenaje -de este cronista- a todas ellas!

El árbol de la vida de estas buenas gentes de "los del Molín" comienza en Entrago y sigue por Prado, Gradura, Traspeña, otros solares del concejo y más allá de las lindes, Cabañaquinta -de donde llegó un día José Luis Huerta, esposo de Olvido- se remonta al siglo XVIII con María García (1791), Teresa, Ramona Lorenzo, Benita, Lucía y Bersabé.

Cinco generaciones como cinco haces de escanda. Así vinieron al mundo: Julia, María, Pilar -a quien siempre conocimos por Olvido-, David, José, Antón, Alvarín y Luis, quedándose por el camino cuatro en plena puericia y adolescencia.

A finales del siglo XIX los dueños del palacio secular de Agüera llegaron a un trato con los vecinos y el consistorio municipal. Un arreglo, de suerte que se suprimía el camino que desde el puente centenario llevaba a los barrios de Riaño, La Ricusa, La Zreizalina, La Parada y El Canto ampliándose los muros de la mansión y dando lugar al "Camín Nuevo" -o La Costona- que bordeaba las murallas de piedra y la verja de separación. A cambio se construía una central eléctrica, un molino para la escanda y el maíz, una vivienda y un ravil-espigador para separar el grano y dejar que la "poxa" se fuera río abajo.

Aquí empezaba “La Electra Tevergana” y la gran aventura de "los del Molín” con el patriarca Alvaro Alonso Lorenzo -nacido en Entrago- manejando los mandos con aquella empatía servicial que le acompañó a lo largo de la vida. Luego vendrían Amaro, Alvarín, Martín, Andrés Barrio…Siempre con los bolsillos llenos de fusibles, cables, herramientas y los trepadores al hombro caminando por carreteras, caminos y caleyas.

Y un mal día, a causa de la ampliación del eje vial Trubia-Ventana aquella obra de arte, construida en ladrillo visto fue arruinada por la piqueta despiadada de los Mandamases de entonces -igual que los de ahora- desapareciendo un rincón lleno de amor, añoranzas, sentimientos profundos, generosidad y trabajo al servicio del bien común día y noche, nieve, lluvia, viento y sol.

Con los años, se fueron todos "los del Molín" llevados por la corriente del río, que movía las muelas del molino y la turbina, hacia la mar, que es el morir. Nos quedaba Olvido paseada en silla de ruedas por su hija Marta, sus hermanos y nietos.

En mañana soleada la dejamos con los suyos en el camposanto de La Colegiata mientras allá, de Carrea y Sobia llegaban unos detellos iridiscentesque se unían a la despedida popular.

Descansa en paz mi muy querida y postrer matriarca. El cielo ganará en luz y trigo limpio con tu presencia. No te olvido.