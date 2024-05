Manuel García Rubio, en el Club Prensa Asturiana: "Sin compasión hacia los demás vamos por muy mal camino"

"El lenguaje es la herramienta fundamental con la que uno se construye su propia biografía". El escritor Manuel García Rubio, desgranó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA su relación con la literatura desde que era un niño en Montevideo (Uruguay), a donde se exiliaron sus padres desde Asturias, en el año 1949.

"Me pregunto cada día por qué escribo y llego a la conclusión de que no me queda otro remedio, lo hago para aprender y me he propuesto que la totalidad de mi obra sea una película de los años en los que he vivido", aseguró el novelista y abogado, que inauguró el ciclo "La huella del Tigre", de Tribuna Ciudadana, al hilo del Premio literario que entrega la asociación cultural cada año.

Manuel García Rubio nació en Uruguay y regresó a España con diez años, en 1966. "Tuve la fortuna, gracias a mis padres, de vivir en Montevideo, una ciudad entonces próspera, rica y muy culta, con la escuela pública más avanzada de Latinoamérica. La alternativa habría sido criarme en una España en dictadura, opresiva y un tanto tenebrosa", recalcó el escritor, que destacó el papel que ha jugado la educación en su vida: "La educación que recibimos de pequeños nos marca el espacio en el que nos movemos en la vida", aseguró García Rubio, que remarcó su condición de hijo de exiliados republicanos. "Mi padre pudo escapar de España por los pelos en 1949, desde un barco pesquero de San Esteban de Pravia en el que salió hasta alta mar. Allí le recogió un mercante francés. Mi madre pasó a Francia por los Pirineos, en una travesía de cinco noches lluviosas y frías", resaltó.

"Lo que para mí y mis hermanos fue una oportunidad de vida, para ellos supuso una tragedia", explicó el escritor, que tenía diez años cuando se vino a vivir a España.

"A esa edad uno es incapaz de percibir la diferencia entre libertad e imposición, pero sí diré que aquella España de 1966, era muy distinta a lo que yo había conocido en América", indicó. La escritura le acompañó en todo ese proceso de adaptación. "En nuestro camino de aprendizaje no vamos en busca de las palabras, son las palabras las que nos buscan a nosotros", remarcó el autor, cuya última obra, titulada "Gran bar Distopía", protagonizada por un personaje llamado Abel Manso, que está convencido de la inminencia del Apocalipsis.

"En el libro dejo entrever que sin compasión hacia los demás vamos por muy mal camino", recalcó García Rubio, apasionado de los diccionarios, "son los libros que más amo; son linternas mágicas que iluminan nuestras vidas".

En la suya también está vivo el recuerdo del hotel Valdés, el negocio que regentaban sus padres en la playa de Pocitos, a orillas del Río de la Plata, en la rambla República del Perú de Montevideo.

"Además de escritor también soy abogado, profesión que me ha dado experiencia vital y muchas satisfacciones. En ambas facetas, el lenguaje es mi instrumento de trabajo. Para mí, escribir es la manera más precisa de fundar, fijar y modelar mi visión del mundo, de iluminarla con la luz de los hechos", concluyó.