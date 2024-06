Salas alumbra un libro sobre su historia y futuro "para avanzar y ayudar a conocernos"

Para José García Gómez, "Pepe el de la Caja" –así le denominó el presidente de la Junta, Juan Cofiño–, fueron dirigidos muchos de los parabienes y elogios que se escucharon en la presentación en el Club LA NUEVA ESPAÑA de "Salas, historia y futuro", un libro que el primero ha alumbrado tras pedírselo la asociación "Asturias Actual".

"Y no pude negarme", señaló García, vecino de Salas desde hace 45 años. Todos le agradecieron el esfuerzo en coordinar a la veintena de colaboradores –personas que conocen bien el territorio– que escriben en un volumen de 340 páginas con textos y fotos de todas y cada una de las parroquias del municipio, y que inicialmente iba a tener solo formato digital. "Pero al hablar con Sergio (Hidalgo), el Alcalde, él vio la oportunidad de editarlo en papel", explicó. No solo esto, sino que el Ayuntamiento ha donado parte de los volúmenes a la asociación Galbán contra el cáncer infantil. "Hay ya estupendos libros de Salas, de fotos y textos. Trabajos muy bien hechos. Con este tratamos de abrir un abanico amplio sobre sectores diversos, su presente y su futuro", describió García. Sergio Hidalgo no pudo más que agradecer a todos los implicados su labor en un "fabuloso" libro en el está volcada una "ilusión tremenda".

Público asistente a la presentación, en la sede del Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. / Irma Collín

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, echó mano de la filósofa María Zambrano para iniciar su intervención, con una referencia que acabó por ser una defensa del libro. "Decía que saber se puede hacer de muchas maneras, pero nunca sin libros. Una sociedad no puede dejar de leer", recalcó. Cofiño habló del pasado de Salas, sin obviar el rico patrimonio cultural, natural y artístico. "La herencia del pasado es tremenda, llama la atención en un espacio tan reducido", señaló el presidente de la Junta, sin obviar el patrimonio humano. "Al hablar del paisanaje de Salas, igual piensan que regalo los oídos, pero no es así. Tengo muchos amigos allí. Cuando vine a estudiar a Oviedo encontré mucha gente de Salas, con un espíritu abierto, de amistad y confraternización. No quiero obviar que el concejo ha dado figuras muy importantes: economistas, varios, arquitectos, artistas, hasta el fundador de la Universidad de Oviedo".

Juan Cofiño también tuvo una mirada al presente y futuro del concejo, "optimista" recalcó, porque "hay razones" para ello. El mismo debe asentarse "en los recursos que maneja, que son muchos". Entre ellos citó la autovía, "que hará que Salas esté en la periferia del área central"; el paisaje; el Camino de Santiago y también la Fundación Valdés-Salas. "Su actividad es grande y no puedo más que animarles a todos a seguir y continuar con esta labor". A su lado estaba, precisamente, el presidente de la Fundación, Isidro Sánchez, quien se congratuló de encontrar llena la sala del Club. "Es indicador de que Salas sigue muy vivo", dijo. Colaborador con un artículo del libro, admitió cierto pesimismo al tener que abordar el tema demográfico, la economía... "Pero hay muchas esperanzas y brotes verdes en Salas. Un capital humano que quiere impulsar el concejo y asegurar el futuro. Este libro nos ayudará a saber quiénes somos, a conocernos y ver dónde vamos".

Amalio Gutiérrez Claverol, de "Asturias Actual", habló de la labor del colectivo, que en su corta andadura ha publicado 15 libros: "No tenemos ánimo de lucro, se puede acceder y están a disposición de cualquiera en formato digital. No renunciamos a la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías".