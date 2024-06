Rosa Navarro, ganadora del premio ‘Tigre Juan’: "Las historias deben ser buenas y sonar verdaderas"

"Las historias tienen que ser buenas y sonar verdaderas. A escribir se aprende leyendo, es la única fórmula". Así lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA la escritora Rosa Navarro, ganadora del premio "Tigre Juan" 2023, que protagonizó una conversación con Patricia Font, finalista del galardón en la misma edición, en la que ambas expusieron su concepción de la escritura y las claves que emplean para construir sus relatos. La Fundación Municipal de Cultura y Tribuna Ciudadana organizaron la charla en colaboración con las bibliotecas municipales y clubes de lectura de Oviedo.

David Álvarez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la Fundación Municipal de Cultura. / M. J. I.

"A veces me obsesionó con algún personaje. Me he dedicado tanto tiempo a estudiar la literatura de los demás que me resulta muy cómodo hablar en clave teórica", señaló Navarro (Ciudad Real, 1982), que se alzó con el triunfo en el certamen ovetense con "Niña con monstruo dentro".

"El cuento es mi género literario perfecto. Es el laboratorio ideal, el género que más permite la experimentación del escritor", resaltó la autora, que se declaró a favor del texto libre y de una forma de narrar sin compromiso. "La diferencia entre la novela y el cuento puede explicarse muy bien: a una novela le pueden sobrar cinco páginas, a un cuento ni una sola línea", precisó Rosa Navarro durante la conversación, moderada por Javier Gámez, directivo y secretario de Tribuna Ciudadana, en un acto que contó con la presencia de David Álvarez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la Fundación Municipal de Cultura.

"La verdad no es la realidad, eso es importante a la hora de escribir", recalcó Rosa Navarro, profesora de Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, cuyas líneas de investigación y publicaciones se centran en la narrativa contemporánea, la cultura digital, y la relación de la literatura con otras artes y el humor.

Más allá de los renglones

"La novela no tiene por qué ser siempre un trasunto de la vida y no todas las novelas tienen que ser obras maestras. Nosotros mismos nos estamos convirtiendo en una especie de niños que pecamos de querer demasiado entretenimiento; los escritores también acabamos buscando ese efecto", explicó la escritora barcelonesa Patricia Font, finalista de la 45.ª edición del "Tigre Juan" con "Plagio", además de directora de cine y guionista. "Cuando escribimos tendemos a utilizar las palabras que pensamos que van a gustar... eso consigue que la historia siempre sea la misma. La gracia de la novela es que haya muchos espacios vacíos que no sirven para nada pero tienen que estar", matizó.

También suscribió la tesis de Doris Lessing cuando dice que la función de la novela está cambiando y es cada vez más una prolongación del periodismo: "Leemos novelas para saber lo que está pasando, parece como si todos los libros tuviesen que ser grandes reportajes", recalcó Font, licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.