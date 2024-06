Robert Gavin, autor de "El cuarto poder": "Europa sigue viviendo en el sueño de que es relevante en el mundo"

"Europa y los europeos seguimos viviendo en el sueño de que somos relevantes en el mundo. Las cosas van a cambiar". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Robert Gavin Bonnar, abogado y escritor irlandés, que relata en "El cuarto poder", la historia de un futuro económico que se gesta en la actualidad, en el que la hegemonía económica cambia de manos y donde el capitalismo tomará nuevas formas con una concentración de enormes fortunas en muy pocas manos.

Robert Gavin, especializado en derecho de empresas y en casos de difamación y defensa del honor, cuenta entre sus clientes a personalidades como Jennifer López o Marc Anthony. Es conocido por su vida privada, como exmarido de Sharon Corr, violinista del famoso grupo musical "The Corrs" y actual pareja de la abogada Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, con la que es padre de una niña.

"Están pasando muchas cosas y seguimos ajenos a la realidad. No estamos preparados para los cambios económicos que van a llegar. Somos 500 millones de personas que no aceptan que otros países van a hacer tambalearse los equilibrios de poder en el mundo", señaló Gavin, que tras ser presentado por Alfredo Leonard mantuvo una conversación con el con el periodista y editor Jorge C. Alonso, que además de ser su editor en España, es un buen amigo con el que comparte su pasión por la gastronomía española.

"Robert Gavin Bonnar construye una historia en la que líderes mundiales de los países del bloque Brics (la alianza económica, política y social integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se reúnen en secreto en África para crear una nueva moneda digital llamada a sustituir al dolar", explicó el editor.

Robert Gavin conversa durante la firma de libros con las niñas Ana Ruiz de Bucesta y Minerva García. / Irma Collín

En la historia confluyen personajes reales e imaginarios, y sobre todo, aparecen muchas de las vivencias e impresiones del autor en sus viajes por todo el mundo. El libro comienza con la bancarrota de su protagonista, un abogado irlandés, a causa de las deudas contraídas por su padre, –ya fallecido y que se suicidó por ello– con el banco de Irlanda, y la presión que la entidad ejerce cada vez de forma más incesante sobre el patrimonio familiar.

"La geopolítica tiende hacia un modelo de sumisión y dominación. El capitalismo tradicional está muerto. Habrá que preguntarse por qué tenemos a un ex jefe de la CIA trabajando en Kiev", apuntó Gavin, que invitó a abrir los ojos ante las verdaderas razones del conflicto en Ucrania, donde, a su modo de ver subyace la lucha feroz por el dominio de las materias primas. "La consecución de la libertad no tiene nada que ver en todo esto. Somos como ovejas a las que es muy fácil conducir", resaltó Robert Gavin, en un buen español con marcado acento "irish" y con el añadido de una molesta afonía que apenas le permitió mantener el tono de voz. Las redes sociales y los entramados del mundo digital también tuvieron protagonismo a lo largo de la charla, sobre todo cuando Gavin explicó el proceso que llevó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos a unir a la empresa privada con los intereses de la industria militar.

"Compañías como Google o Facebook no han nacido exactamente como nos lo han contado. Quienes manejan los hilos tiene claro que no hay una manera de control más fácil que vigilar y tener acceso a todos nuestros datos personales", resaltó. "Se trata de empresas privadas que no tienen obligaciones y a la vez guardan nuestra información. Este es el capitalismo de la vigilancia. Las compañías mas fuertes son americanas pero los chinos van copiando el modelo con redes como Tik Tok", añadió. "Mi deber como escritor es levantar las alfombras y mostrar la verdad", aseguró el autor, que en la novela no deja bien parados ni a Zelensky ni a Putin.