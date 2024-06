Gustavo Suárez-Pertierra: "Los niños y las niñas son el grupo más vulnerable de toda la sociedad"

Las cifras marean y dejan gran desolación: la pobreza infantil ha aumentado en torno a un 15% desde 2020; 450 millones de niños viven en países en conflicto; con la pandemia 250 millones de escolares abandonaron las aulas y la explotación infantil, que afecta a unos 160 millones, creció en 8,5; 650 millones de mujeres de menos de 18 años fueron entregadas en matrimonio en el mundo actual; de los 1.200 millones de niños que viven en condiciones de pobreza, 333 lo hacen en situación extrema; los niños representan más del 50% de la población extremadamente pobre pese a ser solo un tercio de la población mundial... Y se podría seguir.

Todos estos números y más los ofreció este martes el presidente de Unicef en España, Gustavo Suárez-Pertierra, en el Club LA NUEVA ESPAÑA en Oviedo, durante su conferencia "Infancia y geopolítica: la situación de los niños y niñas", en la que advirtió de que la infancia es hoy por hoy "el grupo social más vulnerable" en el mundo. Por ello advirtió de que "urge un nuevo contrato social en favor de los niños y niñas, hay prisa" y recalcó que esto ha de ser un "proyecto conjunto de toda la sociedad".

Pese a los malos datos, Suárez-Pertierra quiso aportar una visión optimista de la evolución de los derechos de la infancia en las últimas décadas. "Un asesor nuestro dice, echando mano a esa especie de optimismo inveterado que tenemos en Unicef, que estamos pasando de una situación de desolación y retroceso a otra de incertidumbre y esperanza", explicó. "¿Nos recuperamos? Yo creo que sí hay señales positivas para la infancia pese a todo...".

Asistentes a la conferencia: en primera fila, por la izquierda, Beatriz Coto Rodríguez, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación; Belén Barrero, directora general de Infancia; Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales; e Ignacio Calviño, presidente de Unicef-Asturias. / David Cabo

Apuntó que, pese a las tensiones geopolíticas, que no son pocas, la economía mundial está mejor que hace un año, el riesgo de recesión ha disminuido y la pobreza extrema se reduce en países de ingresos medios. Un dato: "Actualmente hay 79 países de este tipo que disponen de sistemas de protección sólidos. En 2021 eran 56, así que podemos hablar de cierta recuperación". Más datos positivos: "La vacunación se recupera y ha crecido un 30%; Unicef y sus aliados inmunizaron a 1.000 millones de niños el año pasado".

Fue inevitable que Suárez-Pertierra abordase la situación de la infancia en zonas de conflicto, máxime con dos actualmente que centran la atención mundial: la invasión rusa de Ucrania y la respuesta de Israel en la franja de Gaza tras el ataque y secuestro de rehenes judíos por parte del grupo terrorista de Hamás. "Son tiempos convulsos que generan grandes incertidumbres", señaló. No solo hizo referencia a las guerras, sino a lo que se ha convenido en llamar una "policrisis" alimentada por el exceso de población en el mundo –con más de la mitad residiendo en ciudades–; escasez de recursos energéticos; flujos migratorios constantes; cambio climático... "Todo esto tiene gran impacto en los hombres y las mujeres, pero sobre todo en la infancia, la más vulnerable", lamentó. Niños que son los que más sufren en los conflictos bélicos, ahora mismo 56 abiertos en el mundo, una cifra que "no se veía desde la Segunda Guerra Mundial". Ucrania y Gaza han desbordado todas las previsiones y respecto a ésta última, Suárez-Pertierra tiene claro lo que debe pasar: "Hay un 65% de hogares solo con una comida al día, no es posible mantener esa situación y vivir así. Es necesario el alto el fuego humanitario para resolver la crisis y frenar el alcance que está teniendo el problema, en la zona más caliente del planeta".

Unicef y sus aliados vacunaron el año pasado a mil millones de niños, un 30% más

El presidente de Unicef en España echó la vista atrás para repasar los 35 años que se han cumplido de la firma de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, un hito al reconocer "derechos propios" en la infancia. Enumeró avances: se han reducido a la mitad el número de muertos de menos de 5 años, se han erradicado enfermedades como la polio, hay más niños escolarizados... Todo conquistas que ahora, de no actuar a tiempo, "hay grave riesgo de perder, de que se reviertan los derechos de la infancia alcanzados por culpa de la policrisis".

Suárez-Pertierra fue presentado por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, quien se declaró "impresionado" con las cifras que describen el mal momento de la infancia y aplaudió el trabajo de la ONG para "no solo hacerlo ver, sino también para trabajar para cambiar la situación". A la conferencia asistió el presidente de Unicef- Asturias, Ignacio Calviño, junto a su antecesora, María José Platero, y otros integrantes. También estuvo la consejera de Derechos Sociales, Marta de Arco, acompañada de la directora general de Infancia, Belén Barrero, y la presidenta de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Barrero.