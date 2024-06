El nuevo reto de "Rober contra el cáncer": correr de León a Oviedo en 24 horas

El lenense Manuel Barros fue un enamorado del Camino del Salvador y luchó por su recuperación en Lena, su concejo natal. Ahora, "El Camino de Rober contra el cáncer" le dedica su reto anual, en reconocimiento a lo mucho que colaboró por combatir la enfermedad que finalmente se lo llevó.

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer un acto en el que se dieron a conocer los pormenores de una carrera muy especial, que partirá de León el 5 de julio a las 20.00 horas con un objetivo claro: realizar 126 kilómetros corriendo desde la capital leonesa hasta la Catedral de Oviedo, en menos de 24 horas, junto al ultrafondista Nicolás de las Heras, subcampeón del mundo absoluto de carrera continua de 48 horas. De las Heras, farmacéutico en Grado, al que el ciclista y empresario Marco Prieto llamó con cariño "El boticario volador", explicó que todo el dinero que se recaude (las inscripciones cuestan 25 euros) irá a parar a la Fundación SEOM (Sociedad de Investigación Oncológica), a fin de financiar una nueva beca para investigar contra el cáncer.

"Barros, descendiente de ferroviarios era un enamorado de la rampa de Pajares y de todo el entorno del Camino que atraviesa Lena", señaló José Javier García, amigo y socio de Manuel Barros, a lo largo del acto, en el que también participaron Manuel Antonio Álvarez, alcalde de Mieres; Concepción Méndez, concejala de Educación; y Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; y José Velio Álvarez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lena, quienes resaltaron la importancia de que la ruta pase por sus respectivos concejos. Paula de la Uz, patrocinadora del reto, recordó con emoción tanto a Manuel Barrios como al propio Roberto Rober), "con la actitud positiva que tenían eran capaces de cualquier cosa ", destacó.

Nicolás de las Heras, que ha completado varias veces el Camino del Salvador, llamó la atención sobre la importancia de difundir y recuperar la historia y la cultura que van ligadas a la ruta que une Asturias y León. "También nos consideramos un poco embajadores de Asturias", indicó.

El recorrido se estructurará en doce etapas de diez kilómetros cada una, "en tiempos muy asumibles, con descansos, para que sea llevadero. La gente piensa que yo no me canso, pero para mÍ también es un reto complicado, aunque estoy súper motivado", recalcó el atleta. "Va a venir gente que nunca han corrido de noche. El reto empieza cuando te inscribes. Si no llegas no pasa nada", concluyó.

Roberto González García, impulsor de la iniciativa "Rober contra el cáncer" falleció en mayo de 2023 a los 46 años; los cuatro últimos, marcados por un cáncer gástrico incurable.