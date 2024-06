Un certamen con "gran futuro económico" y posibilidad de crecer "de forma sostenible"

La celebración del centenario de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que tuvo lugar ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, congregó a una nutrida representación de políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil de la región, que tras el acto reflexionaron en voz alta sobre los retos y el futuro de esta tradicional cita.

Nieves Roqueñí, consejera de Industria y presidenta del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias, destacó la potencia de la Feria y aseguró que la Cámara de Comercio de Gijón "puede jugar un papel en dar nuevos impulsos, haciendo una transformación hacia las energías renovables y la sostenibilidad".

María Calvo, presidenta de la FADE, dijo que el principal reto "es seguir siendo fieles a una tradición y, al tiempo, continuar adaptándose a los tiempos. Esa es la gran virtud de la Feria y así tiene que seguir. Pienso que el impulso que va a suponer la modernización del recinto contribuirá a la consecución de ese desafío".

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, destacó por su parte que la Feria "debe seguir creciendo de forma sostenible y reforzar su posición como importante motor económico de Asturias".

La gerente de Cogersa, Paz Orviz, señaló como uno de los retos de futuro del certamen veraniego "consolidar la sostenibilidad ambiental en un sentido amplio; los visitantes valoran que la Feria como evento. La Cámara de Comercio de Gijón, que está detrás, y los expositores, productos y servicios muestren ese compromiso".

Para Juan Cofiño, presidente de la Junta, el futuro de la Feria, "el hito del verano asturiano", pasa por "estar atenta a la evolución de los sectores, para que sea el fiel reflejo de la Asturias del futuro, y adaptarse permanentemente".

Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias, valoró positivamente "la imagen que ofrece la Feria del dinamismo comercial e industrial de Asturias y también de nuestro atractivo turístico". Y señaló como reto "la apuesta por situarse en la vanguardia, modernizarse y no quedar anclada, para ponerse al ritmo de lo tiempos".

Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, señaló "el peso y la importancia específica que tiene la Feria no solo en Asturias sino en toda España", así como su "arraigo social y la capacidad de aglutinar un tejido empresarial que lucha por salir adelante".

Álvaro Muñiz, exdirector de la Feria, no dudó en subrayar "la gran oportunidad" que el certamen supone hoy en día. "Es un instrumento dinamizador. No solo es lo que produce Asturias, también lo que consume". Para Muñiz, la relevancia de la Feria radica "en haber sabido trabajar en común, sin localismos, sin personalismos y tiene un futuro encantador si no rompe ese norte de actuación". El comandante naval de Gijón, Luis Vicente Márquez, relacionó el éxito y arraigo de la Feria "con el carácter emprendedor de todas las ciudades marítimas, con horizontes abiertos, cosmopolitas" y agradeció "la actitud colaboradora de la Cámara de Comercio de Gijón con las Fuerzas Armadas, como hemos visto recientemente para acoger a gran parte del personal que vino al desfile de Oviedo. Lo grande se hace con esfuerzos colectivos".

Juaco López reconoció la estrecha relación entre el Muséu del Pueblu d’Asturies, que dirige, y la Feria, desde sus orígenes. "Es un producto de la Feria de Muestras, de Luis Adaro, que en 1967 ya hizo la propuesta de crear un museo que recogiese todas las características de Asturias. A partir de ahí, la Cámara de Comercio de Gijón y el Ayuntamiento pusieron en marcha el Museo, que se inauguró en 1968. Durante muchos años, Feria y Museo estuvieron muy vinculados, hasta que pasó a depender solo del Ayuntamiento. Ahora mantenemos una relación de muy buena vecindad y durante la Feria la gente pasa al recinto del Muséu del Pueblu, está todo muy unido durante esos días".

Miguel Ángel Ramos Vázquez, jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, destacó que la Feria Internacional de Muestras "tiene como reto crecer y seguir siendo un elemento aglutinador para los asturianos. La Policía Nacional debe colaborar, desde el prisma de la seguridad pública, a ese desarrollo".

José Luis Álvarez Almeida, presidenta de la patronal hostelera OTEA, indicó que "desde el punto de vista gastronómico", la Feria "es un evento que se profesionaliza de manera progresiva y un espacio al que cada vez más empresas asturianas quieren acceder".

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, dijo que "el gran reto es seguir innovando, porque la muestra ya se ha ido adaptando a los tiempos, nuevas necesidades y nuevos mercados, en lo que es un claro éxito de colaboración público privada".

Carmen Fernández, secretaria general de la Cámara de Comercio de Avilés, recalcó que "estos 100 años son un ejemplo de organización que se adapta a las nuevas necesidades, capacidad de captación de expositores y visitantes".

En el acto hubo representantes de los partidos políticos de la Junta. Rita Camblor, número dos de la FSA, indicó que "estamos convencidos de que, mirando al futuro, la Feria será capaz de afrontar con éxito los nuevos retos y, en colaboración con las instituciones públicas".

José Agustín Cuervas-Mons, diputado del PP, destacó el "arraigo" de la Feria y aseguró que "sin duda se irá adaptando con éxito a los nuevos tiempos". Sara Álvarez Rouco (Vox), puso a su vez el foco en la "internacionalización" de la cita y en el éxito de toda la organización, mientras que Adrián Pumares (Foro), deseó que "siga siendo ese gran foro empresarial, y que cumpla los retos que tiene por delante".

Al acto también acudieron, entre otros, Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado; Alejandro Calvo, consejero de Fomento; Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón (PP); los ediles socialistas Constantino Vaquero y María Caunedo; José Ramón Fiaño, presidente de Caja Rural de Gijón; Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT; María José Gutiérrez, responsable de empleo de CC OO; Antonio Corripio, expresidente del Grupo Covadonga e integrante del comité de la Cámara de Gijón; Ana Echenique, que forma parte de la directiva grupista; Jorge Morales, director comercial del Sporting; Mario Vigil, presidente del Club Hípico Astur; Plácida Novoa, presidenta de la Asociación Belenista de Gijón; Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón; Patricio Huerta, vicepresidente del Centro Asturiano de Madrid o Javier Martínez, vicepresidente de Otea.