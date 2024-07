Sandra Moñino: "Los alimentos frescos y naturales son claves contra la inflamación"

"Enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo de Hashimoto, el cáncer o la depresión podrían deberse a una inflamación crónica", indicó ayer Sandra Moñino, nutricionista, divulgadora y autora del libro "Adiós a la inflamación" que presentó en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Moñino (Bigastro, Alicante, 1996) compartió con el público que llenó la sala los problemas que se derivan de una inflamación crónica, así como un elenco de hábitos recomendables para frenarla e incluso revertirla. "La clave está en mantener una buena alimentación, que no es otra que la basada en consumir alimentos frescos y naturales, como se hizo toda la vida", expuso la nutricionista.

Entre los alimentos que ayudan a reforzar el proceso antiinflamatorio, Moñino recomendó "consumir verduras de todos los colores; proteínas de diversas fuentes, tales como pescado, carne y huevos; legumbres que hayan sido cocidas durante mucho tiempo y puestas previamente a remojo, queso de oveja y cabra mejor que de vaca; frutos secos o aceite de oliva". Y es que la alimentación sana "no tiene porqué ser aburrida", sino que "solo hace falta acostumbrar el paladar a los sabores naturales", defendió Moñino.

"La alimentación sana no es aburrida, la clave es acostumbrar el paladar a sabores naturales"

¿Cómo es posible hacerlo? La nutricionista lo tiene claro: "Poco a poco y con paciencia". La prueba de que es posible está en el café: "Muchos de mis pacientes aseguran que son incapaces de tomarse el café sin azúcar o edulcorantes. Yo les aseguro que sí podrán, el secreto está en hacerlo paulatinamente. Un día reduces media cucharada, la semana siguiente otra media, así hasta quitarlo completamente".

Además de acostumbrar el paladar a los sabores "de siempre", la nutricionista recomendó opciones como utilizar frutas o dátiles para endulzar los postres o yogures. "Los edulcorantes dulcifican hasta 200 veces más que el azúcar y pueden producir cáncer, por lo que es preferible eliminarlos", manifestó.

El poder antiinflamatorio de la alimentación saludable es tal que tiene la capacidad de "bloquear las enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, que afectan a nuestro organismo, y evitar que se desarrollen". Esto es así porque "para desencadenar una enfermedad de este tipo, en la que tu propio organismo te está atacando, primero hay que tener inflamación crónica", aclaró Sandra Moñino.

"El proceso antiinflamatorio tiene la capacidad de bloquear enfermedades autoinmunes"

Otro problema derivado de sufrir inflamación crónica surge a la hora de perder peso. "La inflamación no deja movilizar la grasa y genera resistencia a la insulina, además de hacer que el organismo extraiga más calorías de los alimentos y generar hambre emocional", aseveró la nutricionista escritora alicantina. En consecuencia, es vital poner atención no solo en aquello que se come, sino también en cómo se come: "La forma de cocinar la patata o el boniato es fundamental a la hora de extraer los nutrientes antiinflamatorios".

No obstante, Moñino hizo especial hincapié en que "la inflamación ‘per se’ tampoco es nuestra enemiga, es un proceso natural del cuerpo que nos protege en determinadas ocasiones pero se vuelve perjudicial si es una reacción sostenida en el tiempo". Precisamente el libro de Moñino nació para informar sobre este proceso y "crear una guía de salud con la que la gente pueda instruirse sobre el proceso inflamatorio y cómo influye en las etapas de la vida", indicó su autora.

En la intervención de Sandra Moñino no faltaron elogios al Principado: "Soy una amante de Asturias y su gastronomía. La fabada o el cachopo son comidas deliciosas y, aunque sean inflamatorias, se pueden consumir y llevar un estilo de vida saludable".