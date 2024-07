Alejandro Fernández: "El independentismo catalán trae la decadencia a toda España"

–Los debates actuales del Congreso de los Diputados recuerdan mucho a los del Parlament de hace unos años: broncos, con constantes interrupciones, con constantes ilegalidades... Es el proceso español. Ya no es el "procés" separatista.

Con esta observación final, Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, justificó la pertinencia del título de la conferencia que ayer pronunció en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "Del procés separatista al proceso español". El subtítulo de la ponencia era: "Un análisis político de la situación de Cataluña en España". Y ese análisis arroja, a su juicio, un balance desalentador sobre la base de esa traslación del convulso panorama catalán al ámbito nacional.

Conocedor de que "el asunto catalán provoca un hartazgo enorme", Alejandro Fernández exhortó a sus compañeros de partido: "Hay que continuar. Lo que tengo muy claro es que los asturianos no nos vais a fallar". Y prosiguió: "No hay que bajar los brazos. Hay que reconocer el problema, porque el ‘procés’ no trae la independencia de Cataluña, sino la decadencia de Cataluña, y ahora también está trayendo la decadencia de toda España".

Nacido en Tarragona, Alejandro Fernández es hijo de asturianos: de un somedano y una belmontina. Por eso pasa unos días de descanso en el Principado. Al acto acudieron, entre otros miembros del PP, los diputados autonómicos Manuel Cifuentes, Rafael Alonso, Sandra Camino y José Cuervas-Mons; los concejales de Oviedo Leticia González y José Ramón Prado, y el expresidente regional del partido Isidro Fernández Rozada.

El dirigente catalán fue presentado por el presidente del PP de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, quien le definió como "un político de ideas claras y principios firmes", especializado en "poner a los independentistas en su sitio".

Alejandro Fernández, a la derecha, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Ambos compartieron café en las inmediaciones del Ayuntamiento. / LNE

Fernández correspondió a Caunedo llamándole "magnífico presidente local", y se mostró también afectuoso con el dirigente del PP ovetense Gerardo Antuña. A ambos los conoce –precisó– desde la etapa de todos ellos en Nuevas Generaciones: "Veo con enorme optimismo el futuro del PP de Asturias. El PP asturiano no es sencillo, pero al lado del de Cataluña es un balneario".

Alejandro Fernández ha pasado en tres años de una debacle en las elecciones catalanas de 2021 a triplicar el número de votos y quintuplicar la cifra de escaños el pasado 12 de mayo. "Estoy tan convencido de lo que dije en 2021, cuando sacamos el peor resultado de la historia, como de lo que he dicho en 2024. Pero no siempre es agradable escuchar cosas que no lo son. Y muchas veces la gente prefiere el autoengaño a afrontar los problemas cara a cara".

Es un político "sui generis", que habla con claridad, incluso de las dificultades sufridas en su propio partido, en el que no fue confirmado como cabeza de cartel hasta poco antes de los pasado comicios catalanes: "Me invitaron a irme a Madrid, pero dije que no, que yo quería seguir dando la batalla por la libertad en Cataluña, aun arriesgándome a que me cortaran la cabeza".

Y esa misma libertad le lleva a poner al Partido Popular unos deberes precedidos de autocrítica: "No podemos repetir errores. Nuestro partido, cuando ha gobernado, no siempre ha hecho cumplir la ley en Cataluña. Es vital que, cuando recuperemos el Gobierno de España, apliquemos la ley, toda la ley". Y citó, entre otros cometidos, "ejercer el control financiero de la Generalitat para que el dinero no se desvíe a Waterloo o a otros lugares", "que se respeten los símbolos" o "fiscalizar la acción exterior del Gobierno de Cataluña". De lo contrario, "que nadie crea que se distensiona a los independentistas; al revés, se les envalentona".

¿Qué observa en las calles de su tierra? "No hay ni un solo constitucionalista catalán que me haya parado en la calle para reprocharme falta de empatía con los separatistas. Nos reprochan falta de firmeza. Y no conozco a un solo constitucionalista catalán que nos pare por la calle para decirnos que seamos más comprensivos con Puigdemont. Lo que nos dicen es que este tío debe responder de sus graves delitos ante la justicia".

Alejandro Fernández dedicó su media hora de intervención a explicar la dinámica de los últimos años: "La situación en Cataluña no es la misma que en 2017, ya no queman contenedores en las calles, ya no hay esa agresividad... Cierto. Porque el proceso se ha trasladado al Congreso de los Diputados".

Y en ese proceso, puntualizó, hay una pieza clave: la autodeterminación. Fernández elogió "la capacidad del PSOE para hacer cosas que habían prometido no hacer". Con los indultos "tardaron seis meses" en hacer avanzar su postura de una fase a otra: "Aceptable, sensata, popular e imprescindible". Con la amnistía han sido más rápidos: tres meses. "Ahora el PSOE dice que la autodeterminación no se hará jamás, lo que significa que van a hacerlo para llegar a una España confederal, asimétrica, plurinacional... la etiqueta que le quieran poner. Una España que rompa con la Transición".

A juicio de Alejandro Fernández, lo que hay detrás es un proyecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "liquidar la alternancia política en España". Para ello, "persigue a los jueces y a los periodistas, con ramalazos peronistas". Lo que está haciendo Sánchez es "liderar una especie de frente popular 3.0, en el que su candidato en Galicia es el Bloque y en el País Vasco, Bildu".

Alejandro Fernández no oculta el éxito de los socialistas en las recientes elecciones catalanas. Y reflexiona sobre ello: "Sé que hacer el papel de PSC es muy tentador. Les ha ido muy bien en las elecciones. Pero implica ceder al chantaje separatista siempre, incumplir las sentencias educativas, humillar a los constitucionalistas, humillar a los jueces, humillar a los periodistas... Yo lo siento, pero no tengo nada que ver con eso, que se lo queden ellos, aunque de momento ganen. Les daremos batalla".