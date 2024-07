Miguel Munárriz: "En los libros está todo, son una metáfora de la vida"

"En los libros está todo, son una metáfora de la vida". La de Miguel Munárriz (Gijón, 1951) gira en torno a ellos. El escritor nunca olvidará el día en el que Mario Vargas Llosa le dijo en Alicante que le encantaba la fabada, en concreto la de lata de una conocida marca. El periodista y gestor cultural, que habló ayer en el Club de su nuevo libro, "Empeñados en ser felices", decidió que aquello no podía quedarse así. En cuanto tuvo ocasión preparó una fabada en la casa madrileña del Nobel. El almuerzo que compartieron, entre otros, Ángel González y Luis Eduardo Aute, fue un éxito. En la casa nunca más entró aquella comida enlatada.

Miguel Munárriz, durante la firma de libros en el Club LA NUEVA ESPAÑA. | Juan Plaza / M. J. Iglesias

Munárriz reúne ahora las múltiples vivencias que ha experimentado de la mano de los libros y de muchos de los autores más afamados del pasado siglo y el actual. "En el fondo es un libro de agradecimiento", señaló el fundador de la agencia literaria Dos Passos, que reivindicó la asturianía que puebla a diario las calles de Madrid, donde reside. "Madrid es una plaza fundamental; hay 150 bares asturianos. Está bien que los asturianos de aquí sepan que los que vivimos allí llevamos a Asturias en el alma", recalcó. En la mesa se rodeó ayer por otros asturianos de esos que hacen patria en la capital de España. Uno de ellos, el periodista ovetense Enrique Bueres, recordó la noche en la que Munárriz llegó a la emisora de Radio Asturias en la que hacía su programa "El expreso de medianoche", con los poetas Claudio Rodríguez y Ángel González. "Era la una de la madrugada y me los llevó, con bastantes copas encima, para que los entrevistase".

Enrique Bueres, casado con la periodista Marta Reyero, ayer en el público, también habló de la ocasión en el que un casi niño Munárriz escribió a la editorial Molino expresando su admiración por la escritora Enid Blyton, autora de las series "Los Cinco", "Los Siete Secretos" y "Torres de Malory", entre otras. El joven lector recibió un paquete con una carta del director de la Editorial, fotos de Enid Blyton y todo tipo de material publicitario. "No conservo nada de eso y ahora me gustaría", reconoció. A los 28 años abrió en La Felguera, donde se crió, la librería Lorca. "Cuando la cerré me alegré porque por fin podía ir yo a las librerías a mirar libros y disfrutar de ellos", señaló.

"Los buenos libros te ayudan a conocer al otro, a valorar más la vida, y, sin movernos, nos ayudan a viajar, a vivir en una eterna vuelta al mundo", indicó el autor, al que el escritor y catedrático de Lengua y Literatura Francisco García Pérez definió como "un gran hacedor de ideas con elegancia y solvencia". García Pérez también destacó la capacidad de Munárriz para hacer realidad los planes, a priori, más descabellados. "Ahora viene mucha gente de relumbrón a Asturias, pero el gran guerrero cultural que es Munárriz nos traía en el siglo pasado a Augusto Monterroso o a Josefina Aldecoa…para exprimirlos a todos", resaltó su buen amigo. "Si me cuentan que en Marte o Júpiter están montando un gran tablado literario, estoy seguir de que Munárriz estará por ahí", aseguró.

"Este libro lo he leído con gran pena desde el principio, con pena de que se acabase", recalcó el periodista Juan Ramón Lucas, hijo de asturianos y asturiano de adopción (reconocido como Hijo Adoptivo de la región por el Gobierno del Principado). "Munárriz conserva la fe en el poder de los libros y admiro esa capacidad suya para escribir y para leer tanto con el poco tiempo que tenemos para todo", señaló el comunicador, en presencia también de su mujer, la modelo Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación de lucha contra el cáncer que lleva su nombre.

Tampoco faltó Palmira Márquez, la mujer de Munárriz, y socia y cofundadora de Dos Passos. Bioy Casares, Bryce Echenique o Luis Sepúlveda, Martin Amis, Günter Grass o Ida Vitale son otros de los personajes que desfilan por las páginas del libro, editado por Aguilar y que, como no podría ser de otro modo, luce en la portada una biblioteca repleta de volúmenes, con un paisaje marino en el centro, como guiño al Cantábrico.