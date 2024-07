Carmen de Jorge: "Jamás me he considerado menos válida que nadie"

"Jamás me he considerado menos válida que nadie. La libertad, la igualdad y la justicia dependen del respeto a la dignidad de las personas, todos somos miembros de una misma familia y en una familia no se excluye a ninguno de sus miembros. Tener una discapacidad no significa ser menos válido". La abogada valenciana Carmen de Jorge Mesa, nacida con la enfermedad de los "huesos de cristal", ofreció ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA una charla en la que hubo de todo menos paternalismo, victimismo o resignación. Bien al contrario, la letrada dejó claro que cada uno, desde la diferencia, debe hacer su aportación a la sociedad.

Carmen de Jorge, que visita Oviedo como participante en el encuentro "Mariápolis", promovido por el movimiento religioso de los Focolares, aseguró que la ciudad, como origen del Camino Primitivo de Santiago, "es el lugar ideal para cambiar la mirada".

Precisamente "Cambiar la mirada" es el título del libro del que es autora Carmen de Jorge junto al abogado José Vicente Gimeno, en el que cuenta su día a día con la discapacidad que padece, desde su nacimiento: osteogénesis imperfecta, la enfermedad genética conocida como "huesos de cristal", una deficiencia en la producción de colágeno en los huesos. "La felicidad es algo muy simple: amar y ser amado; esa es mi filosofía en la vida", aseguró la letrada, que lleva colegiada 34 años y pertenece a una conocida familia de juristas de Valencia.

A los seis años iba a un colegio para niños entonces llamados "minusválidos". "Un día le dije a mi madre que aquellos niños no jugaban como mis primos y me cambió a otro. Después fui a otro centro a las afueras de Valencia, con 1.500 niñas. La actitud de mi madre fue fundamental, porque hace 40 años era aún más difícil que ahora, y ella siempre tuvo muy claro que yo estudiaría una carrera, como mis hermanos", explicó. "Si alguien piensa que fui una niña obediente y tranquila se equivoca", señaló la abogada, especialista en mediación familiar y famosa por ganar juicios. "Yo he podido hacer muchas cosas que otras personas con discapacidad no pueden. La discapacidad depende mucho de los recursos económicos que tengas", indicó en el acto, que presentó la filóloga y editora Ana Hidalgo.

"En 2006 la ONU adoptó los derechos de las personas con discapacidad, y cambió la percepción. No debe haber ciudadanos de primera y segunda categoría. La sociedad debe ayudar a eliminar las diferencias", recalcó la abogada.

Entre el público estuvieron María Velasco, concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, y Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Principado.