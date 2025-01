La visita de Aliatar a LA NUEVA ESPAÑA deja la mejor noticia: "Todos tendréis regalos"

La noticia de que el Príncipe Aliatar iba a estar este viernes en el Club LA NUEVA ESPAÑA ya estaba extendida por Oviedo y los niños de la ciudad no faltaron a la cita organizada por este diario, que todos los años se pone en contacto con el emisario de los Reyes Magos para pedirle que haga un hueco en su apretada agenda y visite las instalaciones del periódico. Aliatar llegó acompañado por dos de sus ayudantes, cargado de caramelos para repartir entre los pequeños y con un cofre de buen tamaño para recoger las cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltasar. "No estés preocupada, llegarán todas a tiempo porque utilizamos la magia para que todo salga a la perfección", recalcó el mensajero de sus majestades de Oriente para tranquilizar a Raquel Arias, una niña de 6 años, que no las tenía todas consigo al haber entregado su lista con los regalos tan sólo a dos días de la cabalgata.

La más madrugadora fue Julia Borondo, de 8 años, que llegó la primera a la cita con Aliatar. Una vez superada la primera impresión, el impacto de ver de cerca a todo un mensajero de los Reyes, la pequeña se soltó y le contó al príncipe lo que les pide a sus majestades de Oriente. No es nada ambiciosa. "Cualquier cosa de Snoopy me vale", le dijo. "Cuando estés en la cabalgata grita muy fuerte para que pueda oírte y saludarte. Es que estoy un poco sordo de un oído", le pidió el emisario real. Ella le prometió que lo haría.

Las IMÁGENES de la visita de Aliatar a LA NUEVA ESPAÑA / Irma Collín

Los hermanos Carlota y Ander Santiago, de 3 y 4 años respectivamente, ya vieron a Aliatar desde la puerta del periódico. "¡Ahí está, ahí está, corre, corre!", apuraba Ander metiendo prisa a Carlota y a sus padres. Él le pide a los Reyes "un disfraz de Hulk", ella prefiere "cosas para pintar las uñas". La lista de Julieta Neira, sin embargo, es un poco más extensa. Al menos la llevaba más fresca para relatársela de carrerilla a Aliatar y conseguir así que su mensaje les llegase íntegro a los Reyes antes de la cabalgata. "Pues pido el último cómic de ‘El Club de las Canguro’, la casa de los Sylvanian Families, el cárdigan de Taylor Swift, un reloj de esos con los que se puede llamar por teléfono… Espero que me lo traigan", confía Julieta.

A la cita con Aliatar tampoco faltaron Ignacio Molina, que tiene 3 años y sueña con un traje de Spiderman, o Carlota Alonso, una niña de seis años que les pide a los Reyes una muñeca, dos libros y "sorpresas", eso sobre todo. "El día de la cabalgata tardo mucho en dormirme porque me pongo nerviosa, pero me meto rápido en la cama. Primero les dejo comida a los Reyes y bebida a los camellos, eso sí", explica la pequeña.

Los niños de la familia Milans del Bosch acudieron juntos a dejar sus cartas en el arcón de Aliatar. Estuvieron Ana, Joaquín, Pablo y Pilar, que es la más pequeña y tiene 4 años. Raquel Arias, que tiene 6, se encargó de dejarle bien claro al mensajero real que quiere pinturas y otras cosas para hacer manualidades. Se portó "muy bien" a lo largo del año, así que seguro que lo tiene en su casa el próximo lunes, el día que todos los niños esperan con ansiedad.

Marina Fidalgo tiene sólo 2 años, pero habla por los codos y con una claridad que dejó boquiabierto al mismísimo Aliatar. "¿Qué es eso que tienes ahí?", le preguntó al enviado real nada más llegar señalando su gran anillo. "¿Y éstas quién son?", le espetó con soltura refiriéndose a las sus ayudantes. "Son las que me ayudan a traer todos los regalos que pides tu y todos los niños de Oviedo", le contestó Aliatar. Eso la dejó a ella sorprendida.