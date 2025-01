Carmen Ordiz: "Cuando digo que yo cocino con olla exprés me miran raro"

Carmen Ordiz lo tiene claro: "La mayor parte de la gente no sabe lo que come ni por qué. Alimentarse bien no es aburrido, de hecho, la gastronomía es una de las cosas más divertidas que existen". Lo dice ella, gastrónoma, fundadora del blog @gdegastronomia y ahora autora del libro "Los productos light son para gordos (y las modelos tienen celulitis)", en el que también colabora su padre, el médico Ignacio Ordiz.

El Club LA NUEVA ESPAÑA se llenó ayer de público para escuchar las pautas que ofrece esta enamorada de los productos saludables y de calidad, que presume de usar aún la olla exprés para cocinar. "Cuando les cuento a mis amigas que la utilizo me miran raro, como si fuera de otro planeta; reivindico la cocina de nuestras abuelas, mucho más saludable que los platos preparados de los supermercados", indicó. El doctor Ordiz, que fue pionero en el empleo de mesoterapia, respaldó las tesis de su hija: "Me gusta mucho fijarme en lo que lleva la gente en la cesta de la compra y apenas se ven productos para cocinar, en buena parte porque la gente ya no sabe hacerlo, y es una pena", señaló el médico, especialista en medicina estética y deportiva.

"Ahora incluso el pescado viene envasado, el caso es que no hablamos con nadie, nos han metido ideas que nos hacen tener miedo a productos de siempre", asegura.

"Es un horror tener miedo a alimentarse; debemos temer más a los productos light que a los buenos cocidos u otras especialidades tradicionales", señaló Carmen Ordiz, que también criticó la excesiva familiaridad con el alcohol. "Beber se ha convertido en algo demasiado habitual, y que conste que a mí me encanta el vino; lo bebería aunque no tuviese alcohol", recalcó quien fue la sumiller más joven de Europa, tras graduarse en Italia. "Es mucho mejor tomarse unas moscovitas o un carbayón que atiborrarse de productos que, en teoría, no engordan", concluyó, no sin anunciar que habrá un nuevo libre a no mucho tardar.