Sánchez Vicente evoca en su nueva novela una Asturias trágica "con empatía hacia todos"

"Esta novela ye una estafa". Xuan Xosé Sánchez Vicente sabe cómo enganchar a la audiencia con humor e intriga narradora, y ayer lo demostró en el Club LA NUEVA ESPAÑA durante la presentación de su nuevo libro, "De los sueños hicimos pesadilla", un viaje por el ayer de Asturias desde 1929 hasta 1945, con los telones de fondo de la Revolución de Octubre de 1934, la II República, el golpe de Estado del 36, la guerra y la primera posguerra.

Ángeles Rivero, directora general del periódico, calificó al autor de "uno de los nuestros" como habitual colaborador de estas páginas, antes de pasar lista a su larga y variada trayectoria resumida en siete palabras: "Hombre de letras enormemente comprometido con Asturias".

Y "hombre culto, cercano y afable", y, como se deduce de su confesión bienhumorada de la "estafa", alguien como mucha coña marinera (gijonesa, por más señas) para dar y tomar. Se refería Sánchez Vicente a un dilema creativo de primer orden: "En los años en los que transcurre la novela, la mayoría de la gente falaba en asturiano, no en castellano. Es decir, para ser realista así debería ser atendiendo a la realidad llingüística de la época".

"Hay algunos descendientes que me decían que no sabían esas cosas de sus antepasados"

Su libro, el más vendido de la literatura asturiana en Navidades, como recordó Rivero, demuestra un gran conocimiento de la Historia. Descartó el escritor que la publicación coincidiera con los aniversarios de la Revolución del 34 o de la muerte de Franco por razones editoriales: "Llega al final de un trayecto personal". Retrata una época trágica y destila cierto pensamiento político pero sin recurrir a tesis o doctrinas. Sánchez Vicente muestra empatía con todos, "incluidos los más cabrones. Hay mucho monólogo interior, como el del rector Alas o el de Melquíades Álvarez, que sale mucho en las páginas". Son "historias reales en un 90 por ciento, envueltas luego por el papel de una escritura" literaria cimentada primero en su experiencia vivencial y luego por la investigación en bibliotecas y también a nivel de calle de forma indirecta, "gente que me contaba a mí o a los mis fíos historias de personas que habían salvado la vida a otras, por ejemplo". Y es que por las páginas desfilan héroes y canallas, y también los personajes pillados en el fuego cruzado del odio. Como destacó Rivero, Sánchez recurre a unos diálogos ágiles para retratar "una realidad que no deja indiferente a nadie".

Y es que no puede dejar indiferente una historia llena de tragedias, como la de una madre que perdió a un hijo en el cuartel de Simancas y vio cómo su marido republicano iba a la batalla del Ebro. "Hay descendientes", contó Sánchez Vicente, "que me decían al leer el libro que no sabían esas cosas de sus antepasados, o me contaban hechos de los abuelos". Historias de la Historia que la novela rescata de un silencio social que llevaba incluso a manipular fotos "demediadas", esto es, "cortadas para que no se viera el correaje" de cierto personaje. No es un libro neutral, matizó Rivero, pero no busca adoctrinar, sino que la gente sepa de "hechos tan trágicos". Así lo confirmó el autor: "Es una película objetiva de lo que pasó a unos y a otros, y a los que pilla en medio".