La Vuelta a Asturias ya está en el "olvidado" Occidente

La Vuelta a Asturias ha elegido la ocasión más especial posible para desembarcar en el Occidente de la región, su centésimo aniversario, a cuyos actos de conmemoración se dio ayer el pistoletazo de salida con un acto en el Club LA NUEVA ESPAÑA orientado a presentar las dos etapas que discurrirán por la cara occidental del Principado: la del sábado 26 de abril, que iniciará en Castropol y concluirá en Vegadeo, y la del domingo 27, que antes de poner el punto y final a la Vuelta Asturias 2025 en Oviedo tendrá su origen en Navia.

"Me gusta decir que Navia es naturaleza, cultura y gastronomía, pero sobre todo deporte. Tenemos 33 clubes y entidades deportivas en un municipio de ocho mil habitantes", presumió ayer Ana Isabel Fernández, alcaldesa de la localidad naviega, durante la cita en el Club LA NUEVA ESPAÑA. "Hay que ponderar los valores del deporte, que no solo nos marcan en el ámbito deportivo, sino que se transfieren a la vida e imprimen carácter", concluyó Fernández.

"Cuando la UCI (Unión Ciclista Internacional) nos concedió el cuarto día de competición -hasta ahora, la Vuelta a Asturias constaba de tres jornadas-, teníamos clara que era una obligación volver al Noroccidente", confesó Cristina Álvarez Mendo, directora general de la prueba, que promete no cejar en su empeño por conseguir que la centenaria carrera se emita por la TPA: "Estamos buscando todas las posibilidades. No es una cuestión de que el gobierno quiera o no quiera, es que hay muchos condicionantes. Estamos aún a tiempo y vamos a seguir intentándolo".

"Los concejos sin actividades culturales ni deportivas no tienen vida. Por eso, que la Vuelta vaya a concejos pequeños es muy importante para visibilizar estos territorios", agregó Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Principado, viejo aficionado a la bicicleta que considera el turismo el deporte "por excelencia" por la "constancia" que exige a sus practicantes. Su compañera en el gobierno, Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado, puso en valor que la llegada de la Vuelta al Occidente supone un reconocimiento "muy importante" al Occidente asturiano.

Piensa Marcos Niño que a Vegadeo le ha tocado la lotería porque, además de acoger el final de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, será el origen de una de las etapas de la Vuelta a España a su paso por el Principado. Seguro que coincide con la visión de Niño César Álvarez, alcalde de la localidad, satisfecho porque, gracias al ciclismo, el Occidente, a su juicio "el gran desconocido de Asturias", podrá darse a conocer. Asimismo, Álvarez recordó que el paso de ciclistas "de primera línea" por el concejo "ayudará a fomentar el deporte entre los más jóvenes".

El punto de partida de la primera etapa que atravesará el Occidente será Castropol, lo que para su alcalde, Francisco Javier Vinjoy, supone un "hito", pues su localidad estaba inédita en la prueba reina del ciclismo regional. "Somos un municipio pequeño, pero nos importa mucho el deporte y hemos aportado varios deportistas olímpicos. Para Castropol, esta cita significa mucho, también porque permite atraer turistas y dar a conocer un territorio que parece un poco olvidado", zanjó Vinjoy. .

