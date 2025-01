Más equilibrio territorial y "otro modelo económico" contra el declive asturiano

"Asturias es una región envejecida, pero no despoblada, atendiendo a los criterios europeos", diagnosticó ayer el economista Jesús Arango en el Club LA NUEVA ESPAÑA, durante una charla compartida con el también economista Ramiro Lomba en la que volvió a quedar de manifiesto la íntima conexión entre demografía y modelo productivo, punto de partida de las reflexiones de ambos sobre el porvenir de la región.

Arango, que fue consejero de Agricultura y Pesca en el primer Gobierno autonómico, encabezado por Rafael Fernández, y en el presidido por Pedro de Silva entre 1983 y 1987, protagonizó, junto a Ramiro Lomba, director de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), una conferencia auspiciada por el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, que preside el político Isidro Fernández Rozada. El objetivo: aportar luces sobre los desafíos que encara Asturias. "Hay que hacer planes comarcales, como manda la propia ley; esta región es muy cara de gestionar", señaló Arango. "Las causas de la pérdida de población están en el modelo económico; el problema demográfico se resolverá cuando cambie el modelo económico", recalcó también Jesús Arango, quien en la política nacional fue, entre otras cosas, presidente del Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) (1987-1991) y secretario de Estructuras Agrarias (1989-1991), siendo ministro de Agricultura Carlos Romero, y secretario general de Empleo y Relaciones Laborales (1991-1993) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con Luis Martínez Noval al frente. "Necesitamos una nueva visión de Asturias más equilibrada y con nuevas actividades. Debemos hacer cosas nuevas para hacer que Asturias crezca", aseguró también el economista.

Población concentrada

"El crecimiento de la población es posible por las migraciones, aunque las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística son poco halagüeñas. Para sostener la población hace falta una tasa de crecimiento económico superior", expuso Ramiro Lomba, apoyándose en su exhaustivo conocimiento de los datos que han hecho a Asturias llegar a la situación actual, con "el 70% de la población concentrada en el área central".

"El mayor número de nacimientos se dio en 1964 y, como consecuencia, entre 2029 y 2031 vendrá una gran oleada de jubilaciones", vaticinó Lomba. Y añadió: "El año 1981 marcó el máximo de población en Asturias y a partir de ahí comenzó el declive", añadió.

Jesús Arango reclamó un pacto rural "que sea capaz de llevar a cabo la agenda europea". Y ambos expertos coincidieron en destacar el impacto del cambio de modelo familiar, que pasó de hogares con diez hijos en 1900, a los actuales donde la media es menor a un hijo por mujer.

Isidro Fernández Rozada presentó el acto, al que acudieron, entre otros, el director general de Reto Demográfico del Principado, Marcos Niño Gayoso, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. "La vocación de este instituto es trabajar por Asturias; yo lo haré hasta que la salud me responsa; que nadie me diga que no me preocupé por esta región", dijo el veterano político, que además de presidir el PP asturiano, fue diputado autonómico, nacional y senador.