José Ángel Mañas: "‘Historias del Kronen’ levantó acta de su tiempo"

"Kronen" (Kronenburg), un bar en la zona de Diego de León, (Madrid), ha pasado a la historia gracias al escritor José Ángel Mañas y al libro que dio lugar al guión de la película más taquillera del cine español, y que antes de eso incluso fue finalista del Premio Nadal. Han pasado 30 años de todo aquello y José Ángel Mañas quiere rendir el último homenaje a la obra que le ha permitido ser escritor.

Ese es el objetivo de "Una historia del Kronen", el libro que destripó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA en una conversación conducida por Chus Neira, periodista de este diario, al que Mañas confesó la relación de amor-odio que mantiene a veces con el libro que le catapultó a la fama.

"El Kronen era ese sitio en el que los jóvenes de entonces se reunían para ver juntos el fútbol y se tomaban unas cervezas antes de irse de copas a Malasaña. Es un Madrid que ya queda lejano para quienes lo hemos vivido, pero a la vez muy vivo en nuestro ideario", relató Mañas, que atesora una relevante trayectoria como autor de novelas históricas. Una de ellas "Pelayo", podría convertirse en una serie que se gesta actualmente fuera de España. "Este libro es un homenaje a un chaval de poco más de 20 años que tuvo el atrevimiento de mandar su ópera prima al Premio Nadal", recalcó José Ángel Mañas, que compara su éxito con "Historias del Kronen" al que tuvo Antonio Vega ( Nacha Pop) con "La chica de ayer" o a Enrique Urquijo (Secretos), con "Déjame".

"Una de las cosas que hizo el libro fue levantar acta de su tiempo, y dejar constancia de una forma de hablar, de vivir y de relacionarse", señaló Mañas, que aún hoy se sorprende ante su valentía para escribir pasajes como el que da comienzo al libro protagonizado por Carlos, un joven de una familia de clase media-alta de Madrid; estudiante, de 21 años, cuya única preocupación es salir de fiesta con sus amigos, transgredir las normas y provocar. El Kronen es el punto de inicio para las noches de desfase que vive con su pandilla.

"Frescura y autenticidad fueron las dos claves del éxito de la novela. Siempre me ha gustado mucho fijarme en cómo habla la gente, es algo que me fascina, y en este caso también traté de reflejar ese lenguaje atrevido y descarnado de la juventud del final del siglo XX", reseñó el autor. "Si hubiera sabido que el libro iba a tener tanta trascendencia me habría cargado la mitad de la historia", reconoció Mañas, licenciado en Historia; Erasmus en Inglaterra y en Francia y uno de esos estudiantes que se pasó media carrera en la cafetería de la facultad. "Me daba palizas la última semana antes de los exámenes y aprobaba. El último año de carrera aproveché para escribir la novela", añadió.

El comienzo no fue muy alentador. "El manuscrito lo leyó el padre de un amigo que era novelista; me dijo que era poco literario y muy cinematográfico; tampoco fue tan mal", concluyó.