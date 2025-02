"En el mundo de la ciencia se sufre pero hay grandes satisfacciones", reconocen las investigadoras

"La mujer tiene un gran futuro en la ciencia y nuestra aportación es cada vez más importante y reconocida". Las cinco investigadoras reunidas en LA NUEVA ESPAÑA con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia dejaron claro ayer que, a pesar de las dificultades, merece la pena seguir adelante y perseguir los objetivos con perseverancia.

En la conversación, dirigida por María Fernández, directora del IPLA y delegada institucional del CSIC en Asturias, participaron la biotecnóloga Claudia Martís Valle, del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN); la física Judith González Lavín, del Instituto del Carbono (Incar); la bióloga Cristina Santín Nuño, del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), y la astrofísica Noemí Pinilla Alonso, investigadora en la NASA y astrónoma del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. "Las niñas asturianas deben ser conscientes de la suerte que tienen de poder estudiar en un país con una calidad educativa increíble", aseguró Judith González, natural de Torrelavega, que tiene muy presente el ejemplo de su abuela. "Se fue a Barcelona a estudiar medicina cuando lo lógico en su época es que se hubiese quedado en su ciudad, casada y con hijos", indicó.

"Merece la pena lanzarse al mundo de la ciencia; vas a sufrir pero tendrás muchas satisfacciones", señaló Noemí Pinilla, que pasó quince años en Estados Unidos trabajando para la NASA en lugares como Cabo Cañaveral (Florida). "Lo bueno de esto es que puedes empezar por una cosa y acabar en otra totalmente diferente", aseguró Cristina Santín, miembro del Grupo de Dinámicas Ambientales de la Universidad de Swansea, en el Reino Unido, leonesa de Ponferrada, que forma parte de un equipo líder mundial en el estudio de los incendios sobre el suelo.

"Lo principal es que te guste tu trabajo, yo siempre me he sentido muy arropada por mis compañeros desde que empecé mi carrera", recalcó Claudia Martís, de Avilés, la benjamina del grupo, que desde muy pequeña se preocupa por cuestiones como el cambio climático.

Las investigadoras compartieron experiencias inspiradoras, cada una con su propia trayectoria, y enfatizaron sobre la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades. También dejaron claro que los hombres siguen teniendo las cosas un poco más fáciles. "Ellos están menos mediatizados por la conciliación familiar", afirmó Judith González. "Mi referente es mi madre; no es científica, pero le encanta aprender y a mí me parece un privilegio que te paguen por aprender y entender las cosas", explicó Cristina Santín.

"Yo he tenido suerte con la gente que me he encontrado, sobre todo compañeras como Julia de León, con la que continúo trabajando", constató Noemí Pinilla, sin pasar por alto el alto nivel de competitividad que existe en Estados Unidos: "Empiezan a competir desde la guardería y lo ensayan todo al máximo; aquí somos más intuitivos y de trabajar en grupo", resaltó. "Es gratificante constatar el talento de las científicas que desempeñan su labor en Asturias, espero que se sumen muchas más", concluyó María Fernández.

Al acto, realizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, acudieron Rosa Menéndez, ex presidenta del CSIC; Ángeles Gómez, que fue delegada institucional en Asturias, y la investigadora y divulgadora Teresa Valdés-Solís.