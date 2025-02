Leticia Sierra: "La crueldad define a veces a los seres humanos"

Leticia Sierra decidió salir de la zona de confort en la que vivía como escritora tras sus novelas "Animal" y "Maldad" para desenterrar un episodio trágico de la historia en "Lo que oculta la tierra" y abandonar el género policíaco puro y duro. Sierra dialogó con la periodista María Estébanez en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre una obra que, confesó, "me obligó a un gran esfuerzo por el componente histórico".

Sierra necesitaba escribir sobre una historia que le contó su marido ocurrida en el valle de Turón con el desafortunado escenario del Pozo Fortuna, convertido por la represión franquista en una inmensa fosa común. Decidió narrarla siguiendo dos líneas temporales, una en 1940 y otra en 1995. "La investigación exigió un esfuerzo importante, fue complicada", explicó, y dejó clara su intención de ser una narradora "neutra, objetiva y rigurosa".

Es un tema muy delicado, recordó, "las heridas aún duelen y ese dolor hay que respetarlo. El Turón de 1995 era muy diferente al que conocemos en arquitectura, paisaje, demografía... Hacer una foto literaria de aquel tiempo supuso un esfuerzo terrible, caminaba con un plano en la mano para localizar lo que había entonces y que ya no existe. Los turonenses me han ayudado mucho. Hubo mucho pateo de calles y a veces llegué a perder la paciencia".

Un trabajo de campo que había tenido una fecha marcada a duelo el 31 de agosto de 1995: un accidente mató a 14 mineros en el Pozo Nicolasa. Sierra hacía prácticas en una radio de Madrid y "me tocó dar la noticia con los nombres de las víctimas. Me impactó mucho".

Aquel estremecimiento dejó un poso sin fondo de amargura histórica que la autora incorpora al magma narrativo como una forma de alentar la decisión de contar algo que "nos define como seres humanos a veces: la crueldad extrema cuando nos sabemos impunes".

De esa crueldad surgió una matanza con cifras estremecedoras. "No se sabe cuántos cuerpos hay. Entre 400 y 500. De extraer carbón en 1937 a ser escenario de ejecuciones y torturas. A muchas víctimas las tiraban con vida desde una altura como de un edificio de diez pisos y las dejaban agonizar. Tremenda muerte. Algo inhumano que demuestra lo que un ser humano puede llegar a hacer si no hay consecuencias penales. Es decir, es capaz de lo peor cuando se le permite. Hay gente que, si les das una pistola y garantizas su impunidad, apretará el gatillo".

El alma de la novela está en ese valle tan cambiado: "Cuando el verde sustituye al gris, la esperanza pierde la batalla porque hay menos futuro". Hay en las páginas un retrato de la mujer de la Cuenca "fuerte, acostumbrada a sufrir, que desayuna o almuerza casada y cena siendo viuda. No entienden de rendición". La mujer como "pegamento de las relaciones familiares cuando se rompen. Representan la cordura en muchos casos".

Hay personajes tan interesantes como "Tomasín, hombre de 70 años discapacitado física e intelectualmente, de quien se piensa que pudo ser testigo del primer asesinato. Alguien que no habla pero dice mucho. Puro, limpio, no odia, se comunica con abrazos. Y está Manolito Vaquero, librero que sabe emplear tan bien la palabra que no necesita sinónimos, con la valentía de decir las cosas como son. Y Matías Caicoya, padre del protagonista, torpe, bravucón, no perdona a su hijo Daniel, para quien la ley es sagrada, que se hiciera guardia civil". El choque es inevitable...