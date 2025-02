Francisco Uría: "César descubrió en Hispania el gran negocio de la guerra"

El legado de Julio César perdura hasta hoy. Es recordado como un gran general y político, y también como un reformador que dejó una huella indeleble en la historia de Roma y del mundo. Su vida ha sido objeto de numerosas obras literarias y estudios, lo cual refleja su complejidad como líder y su impacto en la civilización occidental. Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el abogado y escritor Francisco Uría, que lleva años estudiando la figura del gran forjador de Roma, y ahora publica "Eso no estaba en mi libro de Julio César".

"La gran diferencia entre César y un político actual es que él, como militar, estaba entrenado para matar desde los 16 años y no le temblaba el pulso", señaló Uría, que estuvo acompañado por los psiquiatras y escritores Ángel García Prieto y Pedro Trabajo. Ambos destacaron la complejidad de la personalidad del líder romano, que desde muy joven tuvo que lidiar con la enfermedad. "En Hispania, César descubrió que la guerra podía ser un gran negocio. Gracias al botín obtenido y a la venta de esclavos llegó a Roma y pagó sus cuantiosas deudas", explicó Uría, ante el público que llenó el Club para escucharle. "En realidad el dinero no lo quería para su uso personal; vivía en un barrio modesto de Roma y no necesitaba grandes lujos, pero sí lo necesitaba para hacer política y seguir siendo popular", matizó Uría, que, por encima de la vertiente militar o jurídica de César, destaca su vocación política. "Reflexionar sobre el pasado nos conduce al futuro, es bueno interrogar a la historia", aseguró Pedro Trabajo, que reivindicó el valor de las Humanidades en los planes de estudio. "Aprender del pasado no es desdeñar el presente", resaltó Ángel García Prieto. "César comenzó su carrera política como un miembro de la clase patricia, pero rápidamente se destacó por su ambición y habilidades oratorias. Se unió al Primer Triunvirato en el 60 a.C., una alianza política con Pompeyo y Craso, que le permitió ganar poder", recalcó Uría. Su victoria en el 49 a.C. lo llevó a convertirse en dictador perpetuo en el 44 a.C. Durante su mandato, implementó reformas como la reestructuración del calendario y la expansión de los derechos de los ciudadanos romanos.