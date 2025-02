Senén Morán, creador de contenido: "Las redes sociales no vienen a destruir el periodismo"

"Las redes sociales no vienen a destruir el periodismo, todo es complementario, van de la mano". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Senén Morán (Gijón, Asturias; 3 de julio de 1998) periodista deportivo, youtuber, streamer y tiktoker, uno de los creadores de contenido con más seguidores en España.

"Yo ahora mismo no me pierdo una; estoy en todas partes, con experiencias inolvidables como la de haber estado en Qatar todo el Mundial", señaló el periodista, que causa furor con su vídeos de entretenimiento, gastronomía y fútbol. "Yo soy mi propia marca, trabajo con LaLiga para cubrir partidos o enseño hamburguesas", resaltó Senén Morán que mantuvo un diálogo con María Rendueles, periodista de la sección de Deportes de LA NUEVA ESPAÑA, que conoce a Morán desde niño. "Nuestras madres fueron juntas a preparación del parto", desveló la periodista. Y claro, entre el publico estuvo María Rivero, la madre de Senén, estrella en muchos de sus vídeos. "Vivimos en un mundo en el que toda la gente hace lo mismo, por eso llama tanto la atención lo diferente", resaltó Morán, que rompió una lanza a favor del periodismo, la profesión que siempre quiso ejercer. "En las redes no sólo hay borregos, hay gente muy válida y buenos profesionales", señaló. "Empecé en esto debido a que en el periodismo convencional había pocas oportunidades. Cuando acabé la carrera me gasté 1.500 euros en un ordenador y me hice una cuenta de Twitch", reveló el tiktoker, que elude la palabra "influencer". "No me gusta especialmente", aseguró Morán, amigo de famosos como Kiko Rivera al que define en tres palabras: "Es un fenómeno".