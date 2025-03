Joaquín Pixán: "Veo una invasión de maneras de hacer al estilo andaluz y no me gusta"

"Este chico canta bien, pero ‘El Presi’ soy yo". Fue el comentario que el divo de la canción asturiana hizo a un jovencísimo Joaquín Pixán en un acto en Madrid. Lo recordó ayer con cariño el tenor, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, durante la puesta de largo del disco "Asturianadas", un trabajo de "canciones de La Raya", la zona de Cangas del Narcea que linda con León, donde vivió su infancia.

"Cuando cantaba canción asturiana ‘El Presi’ era imbatible , en otras cosas es cuestionable. Ahora existe confusión. Hay que estudiar y analizar bien la música asturiana. Veo una invasión de maneras de hacer al estilo andaluz, y no me gusta, es un peligro", señaló el tenor, que ha grabado 36 discos hasta la fecha y ha compuesto temas que han cantado figuras de la lírica como Alfredo Kraus y Ainhoa Arteta. "Estudiar música no está reñido con la tradición, trato de inculcarlo a mis alumnos", remarcó. "Las primeras canciones que aprendí se las escuché a mi padre en Pixán, mi aldea natal . Sé bien lo que es el estilo asturiano pero la tradición debe caminar junto a propuestas novedosas basadas en renovar los textos, las músicas y la interpretación", recalcó el artista, que ayer cumplió 75 años.

"Pixán siente la necesidad de conservar el legado musical tradicional de la zona sur de Asturias y norte de León, esa tierra conocida como La Raya", explicó la pianista Yolanda Vidal, que condujo el acto y resaltó la contribución de Pixán a la música española. "Si existe un subgénero asturiano de canción de concurso se le debe a Pixán", recalcó Vidal. El disco recoge nuevas composiciones sobre textos de encargo a poetas actuales como Ángel Fierro, Aurelio González Ovies y el propio Pixán. Recupera, además, poemas de Aurelio de Llano, Vicente Rodríguez y Juan Martínez Abades, todos ligados a la cultura asturiana. "No podemos conocer el presente si no sabemos de dónde viene el pasado", alertó el poeta y antropólogo Roberto González Quevedo, colaborador de Pixán. "En Laciana y Babia hay mas inclinación por la asturianada y en zonas anexas prima la vaqueirada", abundó. La lavianesa Maribel González Morán, figura de la tonada, interpretó el clásico "Anda y señálame un sitio", con arreglos de Pixán, que la acompañó al piano. Rubén Álvarez, joven promesa de la canción asturiana, interpretó "Arrimadín a aquel roble". El disco contiene temas como "Ven del puertu a mio puerta", "Estenaba" o "Cueto de Arbas". Al final, el público también cantó y le regaló a Pixán el "cumpleaños feliz".