Los expertos llaman a prepararse mejor porque habrá más pandemias

El recuerdo de la pandemia sigue latente en la sociedad cuando se cumplen cinco años de los primeros casos detectados en el país. El informe de Riesgos Futuros de la Fundación Axa revela que la preocupación de que una situación de tales características pueda volver a repetirse preocupa, y mucho, a los ciudadanos españoles, como quedó patente en el debate del que ayer fue escenario el Club LA NUEVA ESPAÑA, en el marco del Foro de Periodismo 2030. Y los temores no son infundados, a juicio de los expertos: "El riesgo está ahí y tenemos que estar mejor preparados para afrontarlo". Pero a la vez que lanzan un mensaje de advertencia, lo hacen también de esperanza. Lo acontecido entonces ha permitido a las administraciones y organismos internacionales aprender varias y grandes lecciones que ahora deben ejecutar para intentar minimizar al máximo posible las consecuencias que pueda acarrear una nueva pandemia.

Es cierto que el actual escenario geopolítico no ayuda. La reciente salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud supone, en palabras de Daniel López Acuña, epidemiólogo y exfuncionario de la OMS, un "deterioro de la gobernanza sanitaria mundial", puesto que abandona el único "mecanismo vinculante que existe para los temas de riesgo sanitarios, como una pandemia". ¿Esto que significa? Que no tendrá la obligación de informar de aquello que ocurra entre sus fronteras. No es, por tanto, un asunto baladí, y más en el momento actual, cuando los casos de gripe aviar están incrementándose considerablemente en el país.

Una gripe aviar que, en opinión de López Acuña, podría convertirse en la próxima pandemia que ponga en jaque a la sociedad mundial. "Estamos a escasos pasos de que se produzca una mutación, el riesgo es alto", advirtió en su intervención en el debate, que tuvo que hacer por videoconferencia al encontrarse en Ginebra.

Pero este no es el único riesgo epidemiológico. ¿Cuáles deberían ser, por tanto, las acciones de las administraciones? En primer lugar, "realizar un plan de acción activo. Resulta imperativo adoptar medidas de prevención y control de futuras amenazas pandémicas". "La pandemia nos dejó muchas lecciones, pero no las hemos interiorizado lo suficiente. Ha dejado cicatrices y experiencias, pero hay que convertirlas en una agenda de preparación pandémica. Hace falta más preparación y esto implica fortalecer la infraestructura de salud pública, la atención primaria, hacer planes de contingencia y planificación pandémica", insistió.

Respuesta asturiana

Precisamente, López Acuña formó parte del comité de expertos que asesoró al Gobierno del Principado durante la pandemia. Asturias empezó a trabajar muy pronto, como recordó ayer el presidente, Adrián Barbón. En el mes de enero, el por entonces consejero de Salud, Pablo Ignacio Fernández, ya empezó a poner el foco en la enfermedad y en la necesidad de preparar una respuesta de actuación. "Cuando llegó a Italia sabíamos que iba a llegar a Asturias", recordó su sucesora, Concepción Saavedra.

La respuesta asturiana a la pandemia comenzó entonces a materializarse. "Somos la comunidad más envejecida de España; ese era nuestro talón de Aquiles", reconoció Saavedra. Para paliar esta debilidad, el Principado acordó intervenir en las residencias sociosanitarias. "El debate sobre limitar por edad el acceso a las UCI’s estuvo en todas las administraciones, pero yo no pensaba cargar sobre mi conciencia el haber vetado a ninguna persona el acceso a una cama hospitalaria", apuntó Barbón.

"Aprendimos nuestra capacidad de adaptación. Innovamos con los autocovid, hicimos UCI’s en gimnasios, salas de rehabilitación…; aparecieron perfiles nuevos en salud como ingenieros y matemáticos, que se tienen que mantener. Se hizo un pulmón artificial, un respirador con una impresora 3D, el laboratorio del HUCA puso en marcha una PCR propia de Asturias...", desgranó Saavedra, para quien "olvidarnos de todo lo aprendido sería un error".

Se tomaron "decisiones difíciles y duras", que ahora deberán verse reflejadas en la futura ley de Salud Pública, que será presentada este año a la Junta General. "Si vuelve a ocurrir una pandemia nos dará más agilidad y base legal. Ahora cada edificio nuevo ya lo hacemos pensando qué pasaría si hubiese una crisis sanitaria", apuntó la Consejera.

Barbón también compartió ayer recuerdos de aquella época, concretamente de cuando le anunciaron el primer fallecido en Asturias. "Tenía una comida con amigos del instituto en Oviedo y tenía un pálpito extraño. Habíamos terminado, íbamos a volver a Laviana, porque todos somos de allí, y yo les mandé esperar porque pensaba que podía haber alguna noticia mala. Fue Luis Sepúlveda", narró.

Pablo Ignacio Fernández, presente en el club, también tuvo unas palabras sobre aquella época. "Nunca podremos hablar de éxito cuando tantas personas se quedaron en el camino, pero entre todos lo hicimos lo mejor posible y tenemos que estar orgullosos de esa respuesta asturiana", afirmó.

Para José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, lo más importante a la hora de afrontar una pandemia es que la respuesta sea "técnicamente solvente, global y coordinada". "Jamás vamos a estar preparados para tener decenas de miles de pacientes todos los días para una enfermedad desconocida. ¿Cómo vamos a prepararnos para una enfermedad que no sabemos cómo va a ser? No sabemos cuántas personas van a enfermar, con qué gravedad, si van a morir… Es imposible saberlo, otra cosa es que podemos estar mejor preparados y hacer las cosas mejor", opinó. En este sentido, insistió en la importancia que tendrá la futura Agencia Estatal de Salud Pública, cuya creación podría aprobarse en verano.

El Principado ya ha dejado patente su interés por ser la sede de este nuevo organismo, como volvió a reconocer ayer Saavedra ante la pregunta del periodista de LA NUEVA ESPAÑA Pablo Álvarez. "Tenemos ese interés y durante este mes iremos a los ministerios para que sea algo visible y seamos un candidato oficial", anunció.

Martínez Olmos lanzó también un mensaje positivo "El mensaje no pude ser pesimista. Sabemos mucho, sabemos más. Si mañana tuviésemos una pandemia, tendríamos una mejor respuesta", aseguró.

Estas acciones administrativas deben ir acompañadas, según coincidieron todos los participantes, con un refuerzo de la comunicación. Fernando Jáuregui, presidente de Periodismo 2030, resaltó en su intervención "el compromiso de los medios de comunicación durante la pandemia y la importancia de una información veraz en tiempos de gran incidencia de la desinformación". Martínez Olmos criticó, en cambio, que desde las administraciones "hubo una gestión que no generó la confianza suficiente. No porque hubiese bulos, sino porque hubo discrepancias políticas. Es la primera vez que una comunidad decide que ir por su cuenta y el Estado tiene que hacer un decreto ley".

Más duro fue Barbón, a quien preocupa "el avance de la desinformación y de la morralla periodística que están intoxicando a través de panfletos. Soy un defensor de los medios, con la línea editorial que tengan, pero desde la óptica del periodismo serio".

Pero esta sensación de desinformación también la tiene la población. El informe desgranado por Josep Alonso, director general de la Fundación Axa, insistió en que "hay que poner la información y el conocimiento a disposición" de la ciudadanía. "Tanto expertos como la población consideran que están poco informados. Esta misma mañana (por ayer), los expertos nos decían que la desinformación puso trabas durante la pandemia", reconoció.

El estudio también puso el foco en otras medidas de cara a una posible pandemia. El primero, "obviamente, la investigación". Además, "la prevención se ve fundamental para conocer, identificar y mitigar los riesgos y, en especial, los relacionados con la salud".

Estados Unidos y la OMS

El otro tema recurrente durante el debate fue la salida de Estados Unidos de la OMS a la que López Acuña hizo referencia. "Es la punta del iceberg. Hasta su secretario de Salud es un reconocido antivacunas", comentó un incrédulo Barbón, a quien "ofende profundamente cuando niegan la ciencia en el nombre de la fe, cuando es mentira".

"Es un desastre para la salud pública", coincidió Martínez Olmos, quien espera que Trump no sea "tan inconsciente" como para no avisar si en Estados Unidos llegase a registrarse una nueva pandemia. Lamentablemente, "hoy el mundo está peor preparado por esa decisión". También la consejera asturiana, Concepción Saavedra, reconoció que le "preocupa que un país como EE UU no dé apoyo a la OMS, porque supone un riesgo para la salud mundial".

Barbón, que fue el encargado de cerrar el debate, lo hizo con un mensaje positivo: "Sigo creyendo en el ser humano, aunque no salimos tan bien cómo deberíamos, sí aprendimos lecciones que espero que nos hagan ser una mejor sociedad. Tuvimos claro que teníamos que cuidarnos los unos a los otros y que todas las personas valen lo mismo".