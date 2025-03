Juan Arnau: "El cerebro es un filtro, capta y acota el mundo de modo que el ser humano pueda vivir"

"En nuestro modelo occidental la mente está dentro del cerebro y el cerebro produce la mente. Yo creo más bien que el cerebro es una antena, un filtro que capta y acota el mundo, de manera que el ser humano pueda vivir". Así lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA, Juan Arnau, filósofo y ensayista, especialista en filosofías y religiones orientales, especialmente en budismo, a quien presentó el psicólogo Manuel Moreno.

"Una droga altera los estados de la mente, pero no la conciencia", recalcó Juan Arnau, que estudió Astrofísica y cuando terminó la carrera quiso cumplir su deseo de conocer India. "Yo no era el perfil del que se va a la India: bebía whisky, me gustaba el fútbol...pero quería ir. Tal vez tuvo que ver el hecho de que cuando mi padre conoció a mi madre le llevó las obras de Tagore", relató. En el país asiático descubrió un modelo de cosmología totalmente diferente al occidental. "La ciencia tiene la vanidad de creer que toca la realidad. Me di cuenta de que no es así al conocer a un sabio en Benarés con el que empecé a estudiar sánscrito. La gran diferencia entre nuestra cosmología dominada por la física y la hindú es el lugar de la conciencia. Para nosotros es un invitado tardío e indeseado dentro de la evolución humana; para ellos la conciencia está en toda la persona", señaló.

"Si cierro los ojos y vuelvo a abrirlos no puedo elegir lo que voy a ver. La mente son percepciones y pensamientos. Cada uno de nosotros representa a un personaje, un cuerpo y una mente particular", abundó Arnau.

"Para los budistas el individuo es algo superficial; el nivel profundo es la conciencia. De hecho, en el sueño profundo no hay mente ni cuerpo, hay conciencia, por eso repara y quien no consigue ese descanso acaba por volverse loco", reseñó. Juan Arnau, que también ha vivido en México y los Estados Unidos, reivindicó el papel de los filósofos. "Tiene que haber grandes maestros, pero también hacen falta los filósofos, que son los que aman la sabiduría pero aún no han llegado a ella", recalcó.

Arnau, profesor en la Universidad Complutense, ha traducido del sánscrito las obras del budismo y el hinduismo. Este fin de semana imparte un seminario en el salón de actos de la Caja Rural de Gijón, que comienza hoy a las 11.00 horas.