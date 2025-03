Juan Prieto: "Instagram y otras redes no forman parte de la cultura; escuchar reguetón, sí"

"Instagram y otras redes sociales no forman parte de la cultura, en cambio, escuchar reguetón, sí es cultura". Lo dijo ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el economista Juan Prieto, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, especialista en el estudio de la Economía de la Cultura, un área joven en el ámbito académico que constituye un campo en expansión.

"Es más fácil que alguien que escucha música popular llegue a la clásica, que vaya a un concierto que quien es totalmente ajeno", indicó Juan Prieto, con una amplia experiencia internacional como secretario y tesorero ejecutivo de la Association for Cultural Economics International (ACEI) y coordinador de PUCK, un proyecto multinacional financiado por la Unión Europea, para estudiar la política cultural europea y los posibles mecanismos de intervención pública para mejorar la participación .

"Los procesos de formación del gusto son súper importantes a la hora de definir una política cultural", señaló el profesor. "Cuando a la gente le preguntas por qué no va al teatro o al cine, responde que no les interesa lo que se ofrece , por eso esa configuración del gusto es crucial para determinar las políticas culturales", argumentó el conferenciante. "Los precios no son la clave; lo importante es generar interés. Hacer algo gratis no significa conseguir que se consuma; lo que pasará es que vamos a dárselo gratis a quien realmente se puede permitir pagar por ello", matizó Prieto, a quien presentó Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, y directivo de Tribuna Ciudadana.

"Las administraciones deberían dedicar recursos para potenciar a largo plazo la demanda cultural; ahora mismo ese proceso está roto", aseguró Prieto. "El precio del consumo de una película en el cine o de un concierto incluye todo lo que va alrededor. Fastidia mas que suban el precio de las palomitas o el del parking que el de la entrada", precisó. Prieto también aludió a los monopolios que se dan en el sector cultural: "Un guionista no puede hacer un feo a Walt Disney o a Universal; sería su condena".